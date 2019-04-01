DAÜ İletişim Fakültesi 7. Kariyer Günleri Etkinliğini gerçekleştirdi

Özbatur DAÜ’lü öğrencilere “İnovasyonun kalbindeki yerinizi bulun” başlıklı bir sunum yaptı. Özbatur, sunumunda katılımcılara kariyer gelişimi ve kişisel gelişim stratejileri hakkında detaylı bilgi verdi.

İnovasyon konusunda oldukça tutkulu bir insan olan Özbatur, inovasyon ve teknolojinin günlük yaşamlarımızda ürettiği çözümlerden bahsetti ve aynı zamanda bu çözümleri üreten sağlam ekipler oluşturduğunu vurguladı. E-Ticaretten medyaya, seyahatten lojistiğe varan pek çok sektörde 10 yılın üzerinde bir tecrübesi olduğunu aktaran Özbatur, katılımcılara kariyer yolculuklarında karşılaşabilecekleri engelleri anlattı ve bunları nasıl aşabilecekleri konusunda tavsiyeler verdi. Oldukça verimli geçen seminer, soru cevap kısmının ardından, DAÜ TV-Radyo Müdürü Serkan Şen tarafından Özbatur’a yapılan plaket takdimi ile sona erdi.