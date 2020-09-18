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DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Çavuşoğlu’nun eserleri Polonya’da sergilenecek

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DAÜ’den verilen bilgiye göre, sergiye ilişkin olarak hazırlanan dergide Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Çavuşoğlu’nun eserleri Polonya’da sergilenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ile Polonya Silesia Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat Eseri Stüdyosu Müdürü Katarzyna Handzlik tarafından hazırlanan “Waste/Taste Of Time” isimli sergi, 22 Ekim’de Polonya’nın en önemli müzelerinden biri olan Bielsko-Biala Tarihi Müzesi’nde açılacak.

Prof. Dr. Çavuşoğlu ile Handzlik’in eserleri, sanat galerisi “Old Factory”de, 3 Ocak 2021 tarihine kadar sergilenecek. “Waste/Taste Of Time” Sergisi, kapsamlı bir katalogla izleyici karşısına çıkacak. DAÜ’nün Polonya Silesia Üniversitesi 2019 yılından beri uluslararası anlaşması da bulunuyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, sergiye ilişkin olarak hazırlanan dergide Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“POPÜLER KÜLTÜRÜN YARATTIĞI YABANCILAŞTIRMAYA İŞARET EDİYOR”

“Senih Çavuşoğlu; geçmişleri ve şimdiki zamandaki taraflarını kullanarak, zamanla yok olan, çürümüş ve modası geçmiş objeler üzerinde yeni estetik kullanım şekilleri yaratıyor. Yaşamlarının başlangıcıyla birlikte, objeden mikro yerlere evrim geçiren yansımalar haline dönüşüyorlar. Bu küçük modası geçmiş objelerin yeniden üretim süreci, üzerlerine minyatür figürlerin eklenmesiyle birlikte, hayatın üretim ve tüketim döngüsü içerisinde nasıl standardize edildiğinin altını çiziyor. Bu çalışmalar insanlığın ciddi sorunlarına, popüler kültür tarafından yaratılan yabancılaştırmayı göstererek işaret ediyor. Böylece insanlığın ciddi sorunlarının, değerlerin kaybedilmesi ve ironik bir açıdan kült bir yokluk içerisine dönüşmek olduğunu belirtiyor. Bu çalışmalar bizlere parçalanan olgular üzerine inşa ettiğimiz mutluluğun ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor.”

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