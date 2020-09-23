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DAÜ İletı̇şı̇m Fakültesı̇ dekanı Senı̇h Çavuşoğlu Gazı̇mağusa Beledı̇ye Başkanı İsmaı̇l Arter’ı̇ zı̇yaret ettı̇

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Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu Arsoy ve Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan ile birlikte Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e nezaket ziyaretinde bulundu.
DAÜ İletı̇şı̇m Fakültesı̇ dekanı Senı̇h Çavuşoğlu Gazı̇mağusa Beledı̇ye Başkanı İsmaı̇l Arter’ı̇ zı̇yaret ettı̇

Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu Arsoy ve Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan ile birlikte Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Senih Çavuşoğlu fakülte tarafından düzenlenecek olan ve ismini Gazimağusa’da bulunan Othello Kalesinden alan ‘’Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali’’ hakkında açıklamalarda bulundu. Bienal’in ana motivasyonunun hem sanatçı olma yolundaki tasarım ve film öğrencilerini hem de genç sanatçıları hareketli sanatı kullanarak kendi düşüncelerini yansıtmaya teşvik etmek olduğunu belirten Çavuşoğlu 16-32 yaş aralığında hareketli sanatla uğraşan sanatçı ve sanatçı olma yolunda ilerleyen tüm herkesin bu yarışmada yer alabileceğini belirtti. Bu gibi sanatsal faaliyetlerde yerel yönetimlerin desteğinin büyük rol oynadığını ifade eden Senih Çavuşoğlu Gazimağusa Belediyesi’nin işbirliği yerel yönetim ile üniversite etkileşiminin ilerlemesi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Gazimağusa’nın sanatla iç içe bir şehir olduğunu böylesine güzel etkinliklerin Gazimağusa Belediyesi için önem taşıdığını ve Gazimağusanın ‘’Sanat Başkenti’’ olması açısından bu gibi etkinliklerde sürekli olarak yer aldıklarını ifade etti. Gereken desteğin sağlanacağını belirten Başkan Arter ziyaretlerinden dolayı Senih Çavuşoğlu ve ekibine teşekkürlerini iletti. (MHA)

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