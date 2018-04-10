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DAÜ İletişim Fakültesi Genesis IMC Ajansı kanser hastaları için el ele verdi

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Proje, ‘Sizler için 1 kıyafet, Onlar için 1 UMUT’ sloganıyla, 26 Mart – 6 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
DAÜ İletişim Fakültesi Genesis IMC Ajansı kanser hastaları için el ele verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren ve koordinatörlüğünü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya’nın ve İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Mürüde Özen’in üstlendiği Genesis IMC Ajansı, 1-7 Nisan Kanser Haftası çerçevesinde çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Proje, ‘Sizler için 1 kıyafet, Onlar için 1 UMUT’ sloganıyla, 26 Mart – 6 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne kıyafet bağışı yapılması için organize edilen bu anlamlı etkinlik kapsamında,  DAÜ İletişim Fakültesi park alanında, DAÜ kampüsü içerisinde bulunan yurtlar bölgesinde ve DAÜ Atatürk Meydanı’nda kurulan standlarda bir çok  kıyafet ve ayakkabı toplandı. Projenin gerçekleştirildiği tarihlerde, Genesis IMC Ajansı’nda gönüllü olarak faaliyet gösteren DAÜ İletişim Fakültesi öğrencileri, stantlarda durarak, duyarlı kişileri karşıladılar ve bağışladıkları kıyafetleri aldılar.

Ayrıca, proje kapsamında oldukça anlamlı bir bağış daha gerçekleştirildi. DAÜ İletişim Fakültesi’nde çalışan bir Araştırma Görevlisi, saçlarını keserek, kanser hastalarına peruk yapılması için saç bağışında bulundu.
Toplanan bir çok kıyafet, ayakkabı ve bağışlanan saçlar, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden gelen görevliye teslim edildi. Teslim edilen kıyafet ve ayakkabılar, dernek görevlileri tarafından temizlenerek, derneğe katkı sağlamak amacıyla satışa sunulacaktır.

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