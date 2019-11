DAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin başarısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü 3. sınıf öğrencileri Nima B. Djavidani ve Peyman Hoggati, Home and Homesless Man (Ev ve Evsiz Adam) isimli kısa metraj filmleri ile aldıkları ödüllerle DAÜ’yü gururlandırdılar.

Nima B. Djavidani ve Peyman Hoggati, Home and Homesless Man ile İngiltere’de London X4 short Film Festival - Special Mention (Özel Atıf), Amerika’da Indie Short Fest - Official Selection (Resmi Seçim), The Magikal Charm Experimental Video and Film Fest - Official Selection and Screening (Resmi Seçim ve Gösterim), Şili’de South Film and Arts Academy Festival - Best Lighting and Best Make up (En İyi Işık ve Makyaj) ödüllerini kazandılar. Ayrıca Hindistan’da LIFFT India Filmostav World Sine Fest LONAVAL’da finalist olma başarısını gösterdiler.

Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire Özad, öğrencilerinin yakaladıkları başarı ile gurur duyduklarını ifade ederek, bu başarıların gelecek olan daha büyük başarıların habercisi olduğunun da altını çizdi.

Prof. Dr. Necdet Osam’a Ziyaret

Prof. Dr. Bahire Özad ve ödül alan öğrenciler DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı ziyaret ettiler. 13 Kasım 2019 Çarşamba günü, saat 10:00’da gerçekleşen ziyarette öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Prof. Dr. Osam, uzun metrajlı film çekiminin gerçekleşmesi için de gereken desteği vereceklerini söyledi. Söz konusu ziyarette DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler de yer aldı