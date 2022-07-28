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DAÜ İletişim Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi, Uluslararası Film Festivali’ne jüri üyesi olarak seçildi

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DAÜ İletişim Fakültesi, Dijital Medya ve Film Yüksek Lisans programı öğrencisi, Nafi Hüseyin Rıza ödüllerinin verileceği 4’üncü “Sinevizyon Uluslararası Film Festivali”ne ön jüri üyesi olarak seçildi.
DAÜ İletişim Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi, Uluslararası Film Festivali’ne jüri üyesi olarak seçildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Dijital Medya ve Film Yüksek Lisans programı öğrencisi Toğrul Abbasov, Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından “Sinemacı Nafi” olarak bilinen ve Gazimağusa’ya sinemayı ilk getiren Nafi Hüseyin Rıza ödüllerinin verileceği 4’üncü “Sinevizyon Uluslararası Film Festivali”ne ön jüri üyesi olarak seçildi.

31 ülkeden toplam 163 film başvurusunun gerçekleştiği söz konusu festivalde başvuru sayılarındaki artış nedeniyle ön jüri oluşturuldu. Festivale Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) de film başvurusu gerçekleştirildi.

Festival kapsamında kısa film, belgesel ve televizyon ödülü olmak üzere toplam 13 ödül verilecek. Jüri, farklı ülke (KKTC, Türkiye, Azerbaycan, İtalya Hindistan) ile farklı meslek gruplarından (yazar, senarist, yönetmen, ressam) bir araya gelen alanında uzman kişilerden oluşuyor.

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