DAÜ İletişim Fakültesi’nden örnek davranış

DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire Özad, yaptıkları küçük çaplı araştırma sonucunda, temizlenmesi gereken birçok yer olduğunu ve bir yerden başlanması gerektiğini, bunun için de Gülseren Plajı’nı seçtiklerini belirtti. Bu etkinlik kapsamında buradan toplanan çöpler, Gazimağusa Belediyesi araçlarına teslim edildi.

Öğrencilerle birlikte çevre temizliği konusunda farkındalık yaratarak çok yönlü bir etkinliğe imza atan DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bahire Özad ve öğrencileri, günümüzde sosyal medyada popüler olan “challenge” akımını öne çıkararak başka kurumlara da çevre temizliği konusunda örnek olmak istediklerini belirttiler ve Gazimağusa Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundular.