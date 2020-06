DAÜ İngiliz Dili Eğitimi şimdi de doktora programı ile Lefkoşa’da

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili EğitimiYüksek Lisans Programı’nın yanı sıra şimdi de Doktora Programı ile Lefkoşa’da eğitim vermeye hazırlanıyor.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nden alınan bilgiye göre, halihazırda DAÜ’deverilmekte olan İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı’nın Lefkoşa’da da açılmasının, Lefkoşa vecivarında yaşayan, iş saatleri veya ulaşım sorunu sebebiyle Gazimağusa’ya gelmekte zorlukyaşayabilecek adaylara kolaylık sağlamayı amaçladığı bildirildi. Çalışan kişilere kolaylık olmasıaçısından, Lefkoşa’da açılan söz konusu doktora programı adaylara İngilizce öğretiminde teori vepratikte ileri düzeyde bilgi vermek için tasarlanmıştır.

Başvuru Şartları Aynı:

Lefkoşa’da açılacak olan İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı’na başvurularda, DAÜ’de devametmekte olan program ile aynı şartların sağlanması gerekmektedir. İngiliz Dili Eğitimi DoktoraProgramı’na kabul için adayların ilgili alanda yüksek lisans derecesi sahibi olması ve üniversiteninLisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün kabul şartlarını yerine getirmesigerekmektedir. Kayıtlar https://applyonline.emu.edu.tr/grad/ adresinden 16 Eylül 2020 tahinine kadar online yapılabilir. Dersler ise 21 Eylül 2020 tarihinde başlayacak.

Dünyaca Ünlü AQAS Akreditasyonuna Sahip:

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumlarından biri olanAQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs–AkademikProgramların Akreditasyon Kalite Güvence Ajansı) akreditasyonuna sahip. Geçerliliği 2025 yılınakadar sürecek akreditasyonun yanı sıra gerek akademisyen gerekse de 30’dan fazla ülkedenöğrencileri bulunan DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, zenginliğini kültürçeşitliliğinden alıyor.

İngilizce Dili Eğitimi Doktora programı İngilizce dil öğretimi üzerine kapsamlı bir eğitim vermeyiamaçlıyor. Bölüm tarafından sunulan Doktora (Ph.D.) programı 8 ayrı ders, seminer, doktorayeterlilik sınavı, tez önerisi savunması, tez çalışması ve tez sunumundan oluşuyor.Lefkoşa’da hizmet veren DAÜ İngiliz Dili Eğitimi Doktora programına ilişkin daha detaylı bilgiyeise DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nün +90 392 630 14 67 numaralı telefonundan ulaşılabilir.