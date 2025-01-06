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DAÜ İSG Eğitim Kurumu, Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini Tamamladı

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DAÜ İSG Eğitim Kurumu, 200 saat süren eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikalarını takdim etti ve yeni eğitimler için hazırlıklara başladı.
DAÜ İSG Eğitim Kurumu, Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini Tamamladı

DAÜ-İSG EĞİTİM KURUMU GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) bünyesinde faaliyet gösteren DAÜ İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitim Kurumu, Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ni başarıyla tamamladı. Toplam 200 saat süren ve 4 ay boyunca devam eden eğitim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Dairesi İSG izni ve mevzuatlarına uygun olarak teorik ve pratik uygulamalarla gerçekleştirildi.

 

Söz konusu eğitim, DAÜ İSG Eğitim Kurumu çatısı altında hizmet veren, alanında uzman eğitmenler tarafından verildi. Eğitmen kadrosunda, aralarında İSG uzmanlarının da bulunduğu DAÜ akademik personeli Prof. Dr. Orhan Korhan, Prof. Dr. Umut Türker, Doç. Dr. Arzu Alibaba, Yrd. Doç. Dr. Aybike Yektaoğlu Şahali, Yrd. Doç. Dr. Ayşenur Talat Zrilli, Yrd. Doç. Dr. Ece Çelik, Yrd. Doç. Dr. Emine Atasoylu, Yrd. Doç. Dr. Öznem Şahali Kovancı, Dr. Gülcan Dürüst Sakallı, Dr. Işıl Nurdan Işık ve DAÜ emekli yönetsel personeli Hüseyin Ünsal Yetiner gibi deneyimli isimler yer aldı.

 

Eğitimi tamamlayan katılımcılara düzenlenen tören kapsamında DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ-SEM Başkanı ve DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy tarafından katılım belgeleri takdim edildi. Katılımcılar, katılım belgelerini aldıktan sonra KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı'na katıldılar.

 

Eğitimler Devam Edecek

DAÜ-SEM çatısı altında faaliyet gösteren DAÜ İSG Eğitim Kurumu, Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini önümüzdeki yıl da tekrarlamayı planlıyor. Bunun yanı sıra DAÜ İSG Eğitim Kurumu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı "İş Yeri Zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği", "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" ve "İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği" gibi farklı alanlarda da eğitimler düzenlemeye devam edeceğini belirtti.

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