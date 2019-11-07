DAÜ işletme ve ekonomi eğitiminde dünya markası olarak tescillendi

Dünya’nın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education 2020 yılı için Dünya’nın en iyi işletme ve ekonomi eğitimi veren üniversitelerini, 6 Kasım 2019 Çarşamba günü açıklandı

Massachusetts Institute of Technology, Stanford, Oxford ve Cambridge gibi dev üniversitelerin yer aldığı söz konusu sıralamaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) girmeyi başararak, 201-250 bandında yer aldı.

Türkiye ve Kıbrıs Üniversiteleri Arasında Birinci

Toplamda 632 üniversitenin girebildiği listede DAÜ, Türkiye üniversiteleri arasında listeye 401-500 bandından girmeyi başaran Bilkent Üniversitesi ve 501+ bandından girmeyi başaran Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni geride bırakarak birinci sırada kendisine yer buldu. DAÜ, Kıbrıs genelinde de birinci sırayı elde etti. Söz konusu listeye Güney Kıbrıs’tan 401-500 bandından girmeyi başaran tek üniversite bulunuyor.

DAÜ, 16 Ekim 2019’da THE’nin 2020 mühendislik ve teknoloji eğitimi listesine de 501-600 bandından girmeyi başarmış, dünyada sıralamaya alınan 1,008 üniversite arasında yine KKTC’den tek, Türkiye üniversitelerinden 26 üniversite arasında 5., Kıbrıs genelinde ise ikinci sırada kendine yer bulmuştu.