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DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi yüksek lisans programlarının başarısı

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DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi yüksek lisans programlarının başarısı
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi yüksek lisans programlarının başarısı

Küresel düzeyde yüksek lisans programlarını değerlendiren derece­lendirme kuruluşu Eduniversal, 2019 yılı için hazırladığı raporunda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nden 3 yük­sek lisans programını en iyi ilk 200 yüksek lisans programı listesine koydu.

 

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur, Eduniversal derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesini, 154 ülkeden 1000 okulu inceleyerek ve üniversiteleri 9 bölgeye ayırarak yaptığını belirtti. Eduniversal 2019 değerlendirmesinde DAÜ Ekonomi ve Bankacılık ve Finans Bölümleri ortak yüksek lisans programı olan Enerji Ekonomisi ve Finans yüksek lisans programını Enerji ve Doğal Kaynaklar alanında Avrasya ve Ortadoğu bölgesinde 4. sırada gösterdi. Öte yandan, DAÜ Bankacılık ve Finans yüksek lisans programını Kurumsal Finans alanında Avrasya ve Ortadoğu bölgesinde 9.sırada, Ekonomi yüksek lisans programını ise Ekonomi alanında Avrasya ve Ortadoğu bölgesinde 10. sırada göstermiştir.

 

DAÜ Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar kendilerine Eduniversal ofisinden resmi bir belge gönderildigini, bu belgede, yürüttükleri yüksek lisans programlarının dünyada ilk 200 program arasın­da yer aldığının ifade edildiğini söy­ledi. Prof. Dr. Balcılar bu listeye girmek için kendilerinin bir girişimde bulunmadığını, değerlendirmenin Eduniversal tarafından bilgilerinin dışında, bağımsız olarak yapıldığını ve değerlendirme sonucunda Avrasya ve Ortadoğu bölgesinde, Enerji Ekonomisi ve Finans alanında 4. sırada; Ekonomi yüksek lisans programlarının ise 10. sırada sıralamaya girdiklerinin altını çizdi.

 

DAÜ Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özataç, Avrasya ve Ortadoğu bölgesinde, Kurumsal Finans alanında 9. sırada yer alma başarısından bahsetti.  Yüksek lisans programlarının yoğun ve zorlu olduğunu belirten Prof. Dr. Nesrin Özataç, öğrencilerin yüksek lisans yapmaları için disiplinli çalışmalarının şart olduğunu aksi takdirde başarının ve bilginin kolay elde edilemediğini belirtti.

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