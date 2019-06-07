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DAÜ ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2014 denetimleri tamamlandi

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DAÜ ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2014 denetimleri tamamlandi
DAÜ ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2014 denetimleri tamamlandi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) dünyanın en büyük belgelendirme ağı IQ Net’in de üyesi olan Türk Standartları Enstitüsü tarafından (TSE) ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi konularında belgelendirilmek üzere geçtiği denetimleri tamamladı.

 

Söz konusu yönetim sistemlerini kurma, yürütme, revize etme, uygulanmasını sağlama, üst yönetime rapor verme ve denetim koordinasyonunu sağlama görevlerini üstlenen DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen denetimler 27 – 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Denetimler, 31 Mayıs 2016 Cuma günü saat 14:30’da DAÜ Rektörlük Binası Senato Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış toplantısı ile sona erdi. 

 

Kapanış toplantısına DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) KKTC Müdürü Kemal Kızıltan, TSE Baş Denetçisi Fatih Sağdıç, DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi Müdürü Hasan Kavaz, bazı akademik ve yönetsel birim başkanları ile kalite birim temsilcileri katıldı.

 

Denetimler Başarıyla Tamamlandı

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ olarak bir yıl içerisinde ciddi bir gelişim gösterdiklerini belirterek bir devlet üniversitesi olarak ülkede bu tür faaliyetlerde öncü olmak ve diğer eğitim kurumlarına örnek olmanın görevleri arasında olduğunu bildirdi. DAÜ’nün her biriminin bu süreci benimsediğini dile getiren Prof. Dr. Tanova,  başta DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Müdürlüğü olmak üzere herkese özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

 

TSE KKTC Müdürü Kemal Kızıltan, denetimlerin yapıldığı süre içerisinde DAÜ’ye göstermiş olduğu misafirperverlik için teşekkür ederek, denetimler süresince kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirtti. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi denetimlerini DAÜ’nün başarıyla tamamladığını ve denetimden olumlu olarak çıktığını aktararak DAÜ’nün çok güzel bir ekibe sahip olduğunun altını çizdi. 2020 yılında Çevre Yönetimi Sistemi’ni DAÜ’de uygulamak  konusunda çalışmalara başlanmasını umduğunu belirten Kızıltan, çevreye duyarlı bir üniversite olan DAÜ’nün çevre yönetimi sistemi konusunda da belgelendirilmesinden  mutluluk duyacaklarını aktardı.

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