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DAÜ Kadın Yüzme Takımı’ndan rekorlu şampiyonluk

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DAÜ Kadın Yüzme Takımı’ndan rekorlu şampiyonluk
DAÜ Kadın Yüzme Takımı’ndan rekorlu şampiyonluk

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Kadın Yüzme Takımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Üniversite Sporları Federasyonu tarafından her yıl Lefkoşa’da düzenlenen ve 6 üniversitenin katıldığı yüzme şampiyonasında şampiyonluğu elde etti.

 

DAÜ Erkek Yüzme Takımı’nın ise dördüncü sırada yer aldığı şampiyonada, DAÜ Kadın Yüzme Takımı sporcusu Dilahan Tezel, Kısa Kulvar Yeni Üniversite Sporları’nda 200 metre karışık branşında KKTC rekoruna imza attı. Konuya ilişkin DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Şampiyonlukta ve müsabakalarda emeği geçen tüm sporculara ve yeni rekortmen Dilahan Tezel’e teşekkür ediyoruz” denildi.

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