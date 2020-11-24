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DAÜ-KAEM 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü Mesajı Yayımladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
DAÜ-KAEM 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü Mesajı Yayımladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Doç. Dr. Erbilen mesajında şu ifadelere yer verdi:

 

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kadınların cinsiyet ayrımcılığına ve bunun bir görünümü olan toplumsal cinsiyete dayalı şiddete baş kaldırısının önemli simgelerinden biridir.

 

Hayatın her alanında görülen, toplumsal sınıf, kültür, ulus, ırk ayırt etmeksizin evrensel bir nitelik taşıyan ve gittikçe de hızla artıp yaygınlaşan kadına yönelik şiddet, her şeyden önce bir insan hakları ihlali ve halk sağlığı problemidir. Kadınlar ve kız çocukları ev içi şiddet, cinsel taciz ve istismar, tecavüz, zorla evlendirme, ‘namus’ bahanesiyle işlenen cinayetler gibi şiddetin türlü çeşidine maruz kalmaktadır.

 

Özellikle, KKTC’nin de kabul etmiş olduğu, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW) ve Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) gibi uluslararası insan hakları metinleri, kadına yönelik şiddetle etkin mücadeleye ilişkin olarak devletlere birçok pozitif yükümlülükler getirmektedir.

 

Bu bağlamda kadına yönelik şiddetle etkin bir mücadele için öncelikle hukuksal düzlemde gerekli tüm önlemlerin ivedilikle alınması ve hayata geçirilmesi gereklidir. Bu noktada şiddete uğrayanı koruyucu ve ikincil mağduriyetleri önleyici, şiddet uygulayanı ise etkin biçimde kovuşturmayı sağlayacak mekanizmalar hayati bir öneme sahiptir. Ayrıca kadına yönelik şiddetin önlenmesi için toplumun her kesimiyle iş birliği halinde farkındalık yaratacak sosyal politikaların üretilmesi ve bunlar için mali kaynak ayrılması da elzemdir. Kadına yönelik şiddetle mücadeledeki en önemli konunun ataerkil engelleri kaldırıp hayatın her alanında (ailede, çalışma hayatında, eğitimde, siyasi katılımda) toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak olduğu unutulmamalıdır. 

 

Söz konusu mücadelede DAÜ-KAEM üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle, kadınların insan hakları temelinde şiddetten uzak bir biçimde sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta hak ettikleri yere geldikleri eşit bir dünya özlemini bir kez daha dile getirmekteyiz

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