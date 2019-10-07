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DAÜ-KAEM 7. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı 10 Ekim’de başlıyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) ev sahipliğinde organize edilen 7. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı, 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılacak
DAÜ-KAEM 7. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı 10 Ekim’de başlıyor

Kuzey Kıbrıs’taki ilk ve tek akademik toplumsal cinsiyet araştırma ve eğitimi merkezi olan DAÜ-KAEM, 17 Kasım 1998 yılındaki kuruluşundan bu yana KAEM toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın sorunlarına yönelik duyarlılık geliştirmeye ve bu konuları toplumun dikkatine getirerek farkındalığı yükseltmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

Başkanlığını DAÜ-KAEM Direktörü ve DAÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen’in gerçekleştireceği konferansın ana konuşmacıları ise Akdeniz Üniversiteler Birliği Onursal Başkanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer ile Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. M. Murat Yüceşahin olacak. Konferans, 10 Ekim 2019 Perşembe günü, saat 09:30’da gerçekleştirilecek müzik dinletisi ardından açılış konuşmaları ile başlayacak.

Konferansta sunulan bildiriler DAÜ Yayınları tarafından bildiri kitabı olarak basılacak. Konferans bildiri kitabı, konferanstan kısa bir süre sonra hazır olacak. Konferansla ilgili detaylı bilgiye ise https://gspc.emu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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