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DAÜ-KAEM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Çalıştayı tamamlandı...

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM) tarafından sertifikalı bir “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Çalıştayı” gerçekleştirdi.
DAÜ-KAEM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Çalıştayı tamamlandı...

İki gün süren söz konusu çalıştaya, DAÜ-KAEM, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda DAÜ’lü öğrenci katıldı. Geniş bir içeriğe sahip olan çalıştayda, “Üniversitelerdeki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Dayalı Kalıp Yargılar ve Ayrımcılık”, “Toplumsal Cinsiyet ve Tıp”, “Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk”, “Uluslararası Norm ve Uygulamalar”, “Karşılaşılan Dirençler ve Oluşturulan Politika ve Strateji Belgeleri” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından KKTC’deki Durum ve Uygulamalar” konuları ele alındı.

“Benzer Etkinlikler Devam Edecek”
DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi ve DAÜ – KAEM Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, çalıştaya katkı koyan misafir akademisyenlere, katılımcılara ve DAÜ-KAEM Asistanları Arş. Gör. Bilcan Bladanlı ve Ayşegül Bedir’e teşekkürlerini ileterek, kadınların üniversiteye giriş hakkı elde etmelerinin üzerinden 100 yıldan fazla bir zaman geçtiğini ancak, her geçen gün akademide toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne derecede var olduğunu daha fazla sorgular duruma gelindiğini söyledi. Üniversitelerde kaliteyi belirleyen kriterlerden biri olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi ve kurumsallaşmasını DAÜ - KAEM olarak oldukça önemsediklerini belirten Doç. Dr. Erbilen, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle, alanında uzman sekiz UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi üyesi ve DAÜ-KAEM Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla yürütülen çalıştayın oldukça faydalı ve başarılı geçtiği için çok mutlu olduklarını, katılımcılara sertifikalarını takdim ettiklerini ve bu gibi faydalı etkinlikler düzenlemeye DAÜ-KAEM olarak devam edeceklerini belirtti.

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