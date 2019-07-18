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DAÜ-KAM Kıbrıs Araştırmaları Dergisi makale kabulüne başladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin (DAÜ-KAM) süreli yayınlarından olan Kıbrıs Araştırmaları Dergisi yeni yayın kurulu ve yeni hedeflerle makale kabulüne başladı.
DAÜ-KAM Kıbrıs Araştırmaları Dergisi makale kabulüne başladı

Yayın hayatına 1995’de başlayan Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, Kıbrıs ile ilgili özgün bilimsel makalelerin yanı sıra; tanıtım yazıları, güncel bilimsel etkinlikler ile ilgili haberler, raporlar ve arşiv belgelerine de yer veriyor.

 

Kıbrıs Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmak üzere değerlendirilecek olan çalışmaların; Kıbrıs adası ile ilgili sanat, tarih, edebiyat, dilbilimi, müzik, tiyatro, mimarlık, arkeoloji, kültürel çalışmalar, iletişim, eğitim, psikoloji, sosyoloji, coğrafya, halkbilim, cinsiyet çalışmaları, siyaset, uluslararası ilişkiler, hukuk, işletme, işletme yönetimi, finans, ekonomi, turizm, tıp, sağlık bilimleri, eczacılık, çevre ve mühendislik gibi çok geniş bir yelpazedeki bilim dallarını kapsaması, derginin oldukça zengin bir içeriğe sahip olduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor. İlgilenen bilim insanları, araştırmacı ve yazarlar makalelerini “https://dergipark.org.tr/cyprusstudies” adresi üzerinden yükleyebiliyor.

 

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