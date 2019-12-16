DAÜ kansere karşı umut kampanyası sürüyor

DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü organizasyonu ile DAÜ Toplumsal Dayanışma Merkezi öncülüğünde, kanser hastaları yararına başlatılan “Bir Bağış Bir Umut” başlıklı yardım kampanyası sürüyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü organizasyonu ile DAÜ Toplumsal Dayanışma Merkezi (DAÜ-TDM) öncülüğünde, kanser hastaları yararına başlatılan “Bir Bağış Bir Umut” başlıklı yardım kampanyası sürüyor.

Kampanya kapsamında toplanan 20 TL’lik bağışlar çocuklara umut olacak.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenen kampanya, 19 Aralık 2019 tarihinde, saat 18.00’de, DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilecek ücretsiz dayanışma konseri ile tamamlanacak.

BAĞIŞ BİLETLERİ KONSERDE ALINABİLİYOR

“Bir Bağış Bir Umut” kampanyasının 20 TL’lik bağış biletleri konser alanında da satın alınabilecek. Konser, gönüllü ve katkı koyan Kıbrıslı grupların katılımıyla yapılacak. Konserde ülkemizin birbirinden değerli sanatçıları ile gruplarından Grup Rast, Oğulcan Başarı, Passnote, Voice of Cyprus, Dilara Ferit, Desibel, DJ Haşim Volkan, DJ Bouncer ve DJ Ümit Akdeniz sahne alacak.

Kampanya organizasyon ekibi adına yapılan açıklamada “Küçük bağışlarla sağlığına kavuşmayı bekleyen çocuklarımıza umut ışığı olalım” çağrısı yapılarak şunlar kaydedildi:

“Çocuklarımıza bir umut ışığı olabilmek adına bizler DAÜ olarak payımıza düşeni yapmaya çalışmakla birlikte, siz değerli halkımızın desteğine de ihtiyaç duymaktayız. Bu bağlamda bilet satın alarak veya Koopbank’taki 11-304-6206267 ve UBAN NO: CT16 1200 0011 0000 0000 0052 4179 numaralı ‘DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (BİR BAĞIŞ, BİR UMUT)’ adlı hesaba bağış yaparak kanser hastası çocuklarımıza umut olabilirsiniz. Bu çerçevede 19 Aralık’taki konserde de buluşalım ve onlara bir UMUT olalım.”

Organizasyon komitesinin verdiği bilgiye göre 20 TL’den satılan biletlerin alınabileceği noktalar ise şöyle:

Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Gazimağusa Belediyesi Perşembe Pazarı, Rioverde Mağusa Şubesi, Gloria Jeans Mağusa, Caffe Pascucci Mağusa Şubesi, Rüstem Kitabevi.