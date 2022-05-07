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DAÜ Kazakistan Öğrenci Birliği Piknik Düzenledi

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DAÜ Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı Kazakistan Öğrenci Birliği, Zaradise Garden Piknik Alanı’na gezi düzenledi.
DAÜ Kazakistan Öğrenci Birliği Piknik Düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı Kazakistan Öğrenci Birliği, Zaradise Garden Piknik Alanı’na gezi düzenledi. Hem keyifli vakit geçirmek, hem de piknik yapmak adına düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Gerçekleştirilen piknikte oldukça keyifli vakit geçiren öğrenciler birbirlerini tanımak ve sosyal etkileşimlerini artırmak adına birçok oyun oynadılar. Öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek için düzenlenen söz konusu oyunlarda takımlar oluşturularak kültürlerarası etkileşimin sağlanması desteklendi. Öğrenciler pikniğin oldukça eğlenceli geçtiğini belirterek bu tarz sosyal etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerinin altını çizdiler.

 
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