DAÜ KENT-AG, DAÜ-KAM, DAKMAR ve AKVAM’dan 18 Nisan Dünya Kültür Mirası Günü bildirisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG), Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM), Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi (DAKMAR) ve Arkeoloji ve Kültür Varlıklarını Araştırma Merkezi (AKVAM) 18 Nisan Dünya Kültür Mirası Günü ile ilgili ortak bir bildiri yayımladı. Söz konusu bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanındaki icraatlarında Kültür Varlıkları’na verdiği değer, önemli bir yer tutmaktadır. Kültür Varlıklarının korunmasına dikkat çekmek için Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) tarafından Dünya Kültür Mirası Günü olarak ilan edilmiş olan bugünde, DAÜ, en büyük zenginliği kültür varlıkları olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu değerlere daha çok sahip çıkılması gerektiğini tüm paydaşlara hatırlatmayı bir görev olarak addetmektedir.

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi tarafından 2019 Dünya Kültür Mirası Günü’nün teması, doğal, kültürel, sosyal ve estetik özellikleri ve zenginlikleriyle, kültür varlığı olarak nitelendirilen ‘Kırsal Peyzaj’dır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde köylerimizin giderek cazibesini kaybettiği, demografik ve mekansal dönüşümü ile geleneksel özelliklerinin ve kimliğinin tehlike altında olduğunun bilinci ile, gerek geleneksel dokusu, gerekse üretim faaliyetleri ile köylerimizin canlandırılabilmesi için, kamu, özel, Sivil Toplum Örgütleri ve toplumun birlikte hareket edeceği ortamın hazırlanması önceliğimiz olmalıdır.

Köylerimizin canlandırılması ile, kültür varlıkların korunmasının yanında, ekonomik gelişme ve doğanın korunması açısından da önemli kazanımlar sağlanacaktır. Özellikle K.K.T.C. ekonomisinin amiral gemisinin Turizm Sektörü olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kitle turizmin teşvik edilmesi yerine alternatif turizm modelleri ile köylerin canlandırılmasının, kaynaklarımızın korunması, köylerimizde atıl durumdaki yapıların değerlendirilmesi ile sürdürülebilir gelişme açısından önemli bir adım olacaktır.

Son yıllarda büyüklü küçüklü birçok kırsal yerleşimde, yörenin öne çıkan ürünü çerçevesinde ‘festival’ ve ‘eko gün’ adı altında düzenlenmekte olan etkinlikler, yerleşim sakinleri tarafından doğaçlama biçiminde başlatılan, ekonomik kalkınma yolu ile kırsal yerleşimlerin canlandırılmasının cılız, ancak öncü sinyalleri olarak değerlendirilirse, merkezi ve yerel yönetimlerin öncülüğünde, gerekli yasal, örgütsel ve mali düzenlemeler yapılarak, uzun soluklu bir ekonomik faydaya dönüştürülebilir.

Kırsal Peyzajın korunduğu, ülke ekonomisine azami payda sağladığı bir gelecek dileği ile 18 Nisan Dünya Kültür Mirası Günü kutlu olsun.