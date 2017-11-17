DAÜ KENT-AG Dünya Şehircilik Günü etkinliklerini tamamladı 

DAÜ KENT-AG, her yıl 8 Kasım tarihinde kutlanan Dünya Şehircilik Günü kapsamında, ciddi çarpık kentleşme sorunları yaşanan ülkemizin şehircilik sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı etkinlikler düzenledi.

Son olarak, 13 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 14:00’te DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi BEA5 No’lu Toplantı Salonu’nda “DAÜ Mezunları ile ‘Kentsel Konulara Çağdaş Bakışlar’ Tartışma Platformu” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. Söz konusu seminerde DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve KENT-AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara’nın yanı sıra, çeşitli üniversite, dernek ve kamu kurumlarından katılımcılar ile öğrenciler yer aldı.

Etkinlikte konuşan DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, Dünya Şehircilik Günü kapsamında DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirterek, akademik açıdan gelecekte şehirlerin nasıl planlanacağının tartışılmasının değerine vurgu yaptı. DAÜ KENT-AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara da, konuşmasında katılımcılara Dünya Şehircilik Günü ve tarihi ile ilgili bilgi vererek ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, söz konusu etkinliğin akademik araştırmalara faydalı olacağını vurguladı.

Prof. Dr. Hoşkara moderatörlüğünde yapılan tartışma platformunda DAÜ Mimarlık Bölümü Lisansüstü programlarından kentsel konularda araştırma ve tezler yaparak mezun olmuş ve halen kentsel konularda çalışmalarını sürdürmekte olan, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Can Kara, Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Fodei Conteh, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Payam Mahasti ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Elda İstillozlu yer aldı. Etkinlik sonunda, ülkemizdeki plansızlık ve kentsel sorunlar üzerine üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin, meslek odasının ve diğer paydaşların, bireysel ve kurumsal olarak daha fazla işbirliği yaparak, sorunların çözümlerine yönelik siyasi otoriteleri yönlendirici ve toplumu bilgilendirici ortak çalışmalarını artırarak sürdürmesi konusunda görüş birliğine varıldı.