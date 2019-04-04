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DAÜ KENT-AG Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni yapıldı

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DAÜ KENT-AG Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni yapıldı
DAÜ KENT-AG Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin (DAÜ KENT-AG), KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı onayıyla, ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlemiş olduğu ‘Kent-Savaş/Barış’ başlıklı kompozisyon yarışmasının sonuçlanmasının ardından, kazananlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen söz konusu törene, Bakanlık Müdürü Adnan Eraslan da katıldı. DAÜ KENT-AG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay’ın yaptığı açılış konuşması ile başlayan törende, DAÜ Rektör Yardımcısı ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Doratlı sürdürülebilir bir kentsel yaşamın ancak huzurun ve kentsel barışın sağlandığı kentlerde mümkün olabileceğini vurgulayarak, savaşların katlanarak arttığı çağımızda barışçıl yaklaşımların ve diyalogların önemine dikkat çekti. 

 

Savaşlar ve Etkileri İrdelendi

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müdürü Adnan Eraslan ise İlk ve Orta Öğretim kurumları arasında düzenlenen yarışmaların öğrencilerin ve dolayısı ile toplumun gelişiminde ne kadar önemli olduğunun altını çizerek,  DAÜ KENT-AG’ye bu yıl ikincisini düzenledikleri yarışmalar dizini için teşekkür ederek, Bakanlık olarak benzer çalışmaları gelecekte de desteklemekten gurur duyacaklarını belirtti. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı tüm ortaokulların 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenmiş olan ‘Kent-Savaş/Barış’ başlıklı kompozisyon yarışmasına KKTC  genelinde toplam 82 katılım oldu. Türk Maarif Koleji, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Gazimağusa Türk Marif Koleji, Demokrasi Ortaokulu, Şehit Turgut Ortaokul, Bekirpaşa Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokul, Doğa International Schools ve English School of Kyrenia olmak üzere 9 okulun ilgi gösterdiği yarışmada savaşların, kentlerin gelişimini nasıl etkiledikleri ve değiştirdikleri irdelenerek, barışın, insan ve kentlerin gelişimindeki önemine vurgu yapıldı. 

 

Yarışmaya katılan eserler, yarışma şartnamesinde ilan edilen seçici kurul tarafından, sınıf düzeylerine bakılmaksızın değerlendirildi. Toplamda 10 adet eser, oy çokluğu ile eşdeğer ödüle layık görüldü. Ödül alan öğrenciler aşağıdaki gibi belirlendi:  

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  • Nehir Karadağlı, Türk Maarif Koleji, 7. Sınıf Öğrencisi
  • Süleyman Eren Çelebi, Türk Maarif Koleji, 7. Sınıf Öğrencisi
  • Elif Ece Yaycı,Türk Maarif Koleji, 7. Sınıf Öğrencisi
  • Poyraz Akdoğlu, Türk Maarif Koleji, 7. Sınıf Öğrencisi
  • Özde Taştan, Gazimağusa Türk Marif Koleji, 7. Sınıf Öğrencisi
  • Mevlüt Bilal Karakuş, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu,
  • Aras Çelik, Türk Maarif Koleji, 6. Sınıf Öğrencisi
  • İsmet Gürmen, Türk Maarif Koleji, 6. Sınıf Öğrencisi
  • Meliz   Yurdaer, Türk Maarif Koleji, 8. Sınıf Öğrencisi
  • Derin Alemdar, Türk Maarif Koleji, 7. Sınıf Öğrencisi

 

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