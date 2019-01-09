DAÜ KENT-AG tarafından düzenlenen resim yarışması sonuçlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında yürütülen sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak amacı ile Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi‘nin (DAÜ KENT-AG) KKTC Milli Eğitim ve Kütür Bakanlığı onayı ile düzenlediği ‘Kent-Çocuk-Trafik: Güvenli Ulaşım İçin El Ele!’ başlıklı ilkokul öğrencilerine yönelik resim yarışmasına KKTC genelinde büyük ilgi oldu.

Trafik kazalarında kaybettiğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin anısına düzenlenen resim yarışması, kentlerdeki trafik güvenliği konusuna odaklanarak bu konuda farkındalığı artırmayı hedefledi. Günümüzde toplumumuzun en önemli çevre sorunlarından biri haline gelen trafik konusuna vurgu yaparak, güvenli ulaşımın önemine dikkat çekmeyi amaçlayan yarışmaya ülke genelinde 19 okuldan toplamda 1170 öğrenci katıldı. Ağırdağ Dağyolu İlkokulu, Alayköy İlkokulu, Aydınköy ilkokulu, Değirmenlik İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu, Doğa International Schools, Girne Şehit Doğan Ahmet İlkokulu, Girne American Elementary School, Gönyeli İlkokulu, Karşıyaka Merkez İlkokulu, Şehit Yalçın İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Lapta İlkokulu, Mormenekşe İlkokulu, TED Koleji, Yakın Doğu İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu ve Zümrütköy İlkokulu’ndan yarışmaya katılan öğrencilerin eserleri 7 Ocak 2019, Pazartesi günü, DAÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mukaddes Polay, DAÜ KENT-AG Merkezi Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert, DAÜ KENT-AG Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Müge Riza, Sanatçı Zehra Şonya, Sanatçı Nilgün Güney, Sanatçı ve Resim Öğretmeni Simge Uygur’dan oluşan bir seçici kurul tarafından değerlendirildi. Sonuçlar ise aşağıdaki gibi belirlendi.

Birincilik Ödülü: Meryem Göğebakan (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu)

İkincilik Ödülü: Nilsu Sibel Akansoy (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu)

Üçüncülük Ödülü: Enes Akkuş (Karşıyaka Merkez İlkokulu)

Üçüncülük Ödülü: Berk Kavazlar (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu)

Eşdeğer Mansiyon: Nesil Göçener (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu)

Eşdeğer Mansiyon: Nurten Açelya Yardımcı (Yakın Doğu İlkokulu)

Eşdeğer Mansiyon: Arda Turan Kaya (Yeniboğaziçi İlkokulu)

Eşdeğer Mansiyon: Hayrun Nisa İkinci (Yeniboğaziçi İlkokulu)

Ödüller, 14 Ocak 2019, Pazartesi günü, saat 17:30’da, Atatürk Kültür Merkezi’nde (Lefkoşa) yapılacak törende sahiplerini bulacak ve tüm katılımcıların eserleri de ayrıca bu ödül töreninde açılacak sergi ile kısa süreli sergilenecek. Ayni sergi ‘TRAFİK HAFTASI’ olarak kutlanan 7-13 Mayıs 2019 tarihleri arasında ise DAÜ’de gerçekleştirilecek.