DAÜ KENT-AG Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Şebnem Hoşkara'dan 9 Mayıs Avrupa Günü'ne özel 'kent' yazısı

9 Mayıs Avrupa Günü’nde, bir Avrupa kentinde yaşadığını, ya da yaşadığın kentin bir Avrupa kentinin yaşanabilirlik seviyesi düzeyinde olduğunu düşlemek / düşünmek

Prof.Dr. Şebnem Hoşkara

DAÜ KENT-AG Yönetim Kurulu Başkanı

DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

Bilinebileceği üzere, 1985 yılında Milano'da yapılan Avrupa Konseyi Zirvesi sonrasında 9 Mayıs'ın, "Avrupa Günü" olarak kutlanılması kararı alınmıştır. Bu tarihten itibaren de her yıl 9 Mayıs Avrupa Günü, gerek üye ülkelerde gerekse aday ve potansiyel aday ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 9 Mayıs tarihinin Avrupa için önemi, 9 Mayıs 1950 tarihinde, Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman’ın, ‘Avrupa'da barışçıl ilişkilerin kalıcı şekilde kurulması gerektiğinin zaruri olduğu’ görüşü doğrultusunda, ‘daha sistematik ve organize bir Avrupa kurmak gayesiyle,’ açıkladığı kanun teklifine dayanmaktadır. "Schuman Bildirisi" olarak da bilinen bu tasarı, Avrupa Birliği’nin yapı taşı olarak görülmektedir.

9 Mayıs Avrupa Günü, 1999 Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'ye aday ülke statüsünün resmen verilmesiyle 2000 yılından bu güne Türkiye’de de kutlanmaya başlamıştır. Kıbrıs’ta da iki toplumun yer aldığı / davet edildiği çeşitli etkinliklerle kutlanmakta olan Avrupa Günü, Kıbrıs’ın kuzeyinde, toplumsal ve bireysel olarak ‘ne kadar Avrupalı’ ve kentsel ve mekânsal olarak ‘ne kadar Avrupa’ olduğumuzu değerlendirmek açısından önemli bir gündür. (‘Ancak bu bağlamda, 9 Mayıs Avrupa günü - ya da çeşitli amaçlarla ortaya konmuş ve dünyada farkındalık amaçlı kutlanmakta olan herhangi bir özel toplumsal, çevresel, vb. gün - herhangi bir kurumun umurunda mıdır bundan ne yazık ki emin değilim!)

Bu noktadan hareketle, yazımın başlığına dönerek, öncesinde birkaç kısa bilgi paylaşımı yaptıktan sonra, Kıbrıs’ın kuzeyindeki kentler ve kentsel mekanlar bağlamında (bilmem kaçıncı?) değerlendirme yapmayı, bilimsel çalışma alanım dolayısıyla kendime görev bildim.

Avrupa ve yaşanabilir şehirler

Avrupa, doğuda Asya, batıda Atlantik Okyanusu, kuzeyde Arktik Okyanusu ve güneyde Akdeniz ile çevrili bir kıtadır. Asya ile coğrafi açıdan bağlantılı bir kıta olması dolayısıyla bazen Avrasya adı altında da anılır. Yakllaşık 10.20 milyon kilometre kare yüzölçümü ile dünyanın ikinci en küçük kıtasıdır. Nüfusunun %15’ini ve coğrafi olarak yüzölçümünün %39’unu Rusya oluşturmaktadır. 2023 yılı itibariyle %-0,113 artış oranıyla Avrupa’nın toplam nüfusu yaklaşık 718 milyondur. Avrupa, tarih boyunca krallık ve imparatorluklara ev sahipliği yapmış; endüstri devrimi, demokrasi devrimi gibi ekonomik ve politik olaylarda öncülük etmiş; konumu, yüz ölçümü, doğal kaynakları, nüfusu ve fiziki özellikleri yanında sahip olduğu yetişmiş insan kaynağı ve kültürel gelişmişlik düzeyi ile yüksek hayat standartlarına sahip bir yerleşim alanı olmuştur.

İngiltere merkezli Economist yayın grubunun araştırma birimi Economist Intelligence Unit’in (EIU) "Dünyada Yaşanabilir Şehirler" 2023 raporu içinde ilk on sırada yer alan şehirlerin altısı, Avrupa şehirleridir. (1. Viyana, 2. Copenhagen, 3. Zurich, 6. Geneva, 7. Frankfurt, 9. Amsterdam). EIU’nun her yıl gerçekleştirdirdiği bu çalışma, Küresel Yaşanabilirlik Endeksi olarak adlandırılmakta ve hangi şehrin çok yönlü olarak ‘en iyi’ olduğunun belirlenmesi amacıyla çalışmada yüzün üzerinde (2023 yılında 173) şehir sıralanmaktadır. 2022 yılı ile karşılaştırıldığında, 2023’de listeye 33 yeni şehir eklenmiş; ancak Ukrayna'nın başkentinde yaşanan savaş nedeniyle Kiev listeden çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Savaş, Rusya da dahil olmak üzere diğer birçok Avrupa ülkesinin sıralamasını da etkilemiştir. Söz konusu endeks ve liste oluşturulurken, her kent ‘istikrar, sağlık, kültür ve çevre, eğitim ve altyapıya göre’ sıralanmaktadir. Bu bağlamda, dünyanın en yaşanabilir şehri olarak belirlenen Avusturya'nın başkenti Viyana, araştırmadan 100 üzerinden 99,1 puan almış ve 96,3 puan aldığı kültür ve çevre dışındaki her kategoride de tam puan elde etmiştir. Konunun ayrıntılarına bilimsel olarak girmek mümkündür, ancak bu yazı farklı bir amaçla, 9 Mayıs Avrupa gününde, sizleri yaşadığımız kentler üzerine düşündürmek amacıyla kaleme alınmıştır.

(Kentsel) Yaşam kalitesini düşünmek

Bugün, 9 Mayıs Avrupa gününde, yaşadığınız kentler bağlamında ‘istikrar, sağlık, kültür ve çevre, eğitim ve altyapı’ kriterlerini, sadece gözlemsel olarak da olsa, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan ‘Avrupalı kentliler’ olarak bir an düşünmenizi rica edeceğim. Söz konusu kriterlerin sizleri ne kadar memnun ettiğini bir an için düşünün. Ve memnun olma ve/veya olmama düzeyinize bağlı olarak, bireysel olarak neler yaptığınızı ve ilgili konulardaki sorumlulardan neler talep ettiğinizi de düşünün lütfen.

Bundan sonra başka bir konuyu daha düşünmenizi rica edeceğim: Yaşam kaliteniz. ‘Bireylerin veya toplumların genel refah ve erişim düzeyini’ ifade eden ‘yaşam kalitesi’ düzeyinizi düşünün, tartın lütfen. Hatta en düşük 1 en yüksek 10 olacak şekilde bir sıralama da yapabilirsiniz aklınızdan. Yaşam kalitenizi neye göre ölçebilirsiniz?

Yaşam kalitesi evrensel bir hedeftir, öyle olmalıdır. Amerikalı ünlü akademisyen ve psikolog Abraham Harold Maslow’un 1970 yılında kendi adıyla ortaya koyduğu teorisinde, insan yaşamının her döneminde karşılanması gereken temel insan gereksinimleri, önceliklerine göre beş başlıkta sıralanmıştır:

1. Fizyolojik gereksinimler (yiyecek, su, barınma...)

2. Güvenlik gereksinimi (emniyet, korunma, sağlık...)

3. Sosyal gereksinimler (bir topluluğa ait olma hissi, sevgi...)

4. Saygı görme gereksinimi (toplumda sayılma, sosyal statü...)

5. Kişisel ilgileri/fikirleri/idealleri ortaya koyma gereksinimi (kendini geliştirme, kişisel yaşamı zenginleştirme, kişisel hedefleri gerçekleştirme...).

İşte, yaşam kalitesi kavramı, bu gereksinimlerin niceliğinin ve niteliğinin (kalitesinin) bir arada ve aynı düzeyde önemli olduğunu vurgulamaktadır. Yaşam kalitesinin çeşitli standart göstergeleri vardır. Zenginlik ve istihdam yanında, yapılı çevrenin durumu, fiziksel ve ruhsal sağlık, eğitim, rekreasyon, boş zaman ve toplumsal aidiyet gibi birçok göstergeyi kapsar. Bu bağlamda baktığınızda, yaşam kalitenizi nasıl değerlendirirsiniz?

Ve şimdi de bir adım daha atarak, ‘kentsel yaşam kalitenizi’ düşünün. Çok değerli bilim insanı, rahmetli Prof.Dr. Cevat Geray’ın 1998 yılındaki bir çalışmasında kentsel yaşam kalitesi; toplumsal, ekonomik ve mekânsal özellikler açısından kent olarak tanımlanan yerlerde; kentsel altyapı, iletişim, ulaşım, konut gibi temel hizmetlerin sunulma düzeyinin, asgari standartların üstünde olması’ olarak tanımlanmıştır. Bu tanım kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşadığımız kentlerdeki kentsel yaşam kalitesi düzeyimiz nedir acaba? Acaba yaşadığımız kentler, ideal olarak olması gerektiği şekliyle, ‘kapsayıcı, dayanıklı, güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir’ midir?

Avrupa’da kentli olmak

Şimdi Avrupa konusuna başka bir kapsamda geri dönelim. 1992 yılında, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Avrupa Kentsel Şartı’nın temel hedefi, kentliler için yaşam kalitesinin yükseltilmesidir; Avrupa’da hemen her ülkeye uygulanabilecek bir dizi yol gösterici evrensel ilke tanımlamaktadır. Bu bağlamda, Avrupa Kentsel Şartı metninde, iyi bir kent yönetimi için gerekli ilke ve yükümlülükler tanımlanmış ve Şart bağlamında ortaya konan Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu ile, Avrupa yerleşimlerinde yaşayan kent sakinlerinin aşağıda sıralanan hakları belirlenmiştir:

GÜVENL İ K: Mümkün olduğunca suç, şiddet ve yasa dışı olaylardan arındırılmış emin ve güvenli bir kent; K i RLET İ LMEM İ Ş, SAĞLIKLI BİR ÇEVRE: Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir çevre; İSTİHDAM: Yeterli istihdam olanaklarının yaratılarak, ekonomik kalkınmadan pay alabilme şansının ve kişisel ekonomik özgürlüklerin sağlanması; KONUT: Mahremiyet ve dokunulmazlığının garanti edildiği, sağlıklı, satın alınabilir, yeterli konut stokunun sağlanması; DOLAŞIM: Toplu taşım, özel arabalar, yayalar ve bisikletliler gibi tüm yol kullanıcıları arasında, birbirinin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması; SAĞLIK: Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevrenin ve koşulların sağlanması; SPOR VE D İ NLENCE: Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her birey için, spor ve boş vakitlerini değerlendirebileceği olanakların sağlanması; KÜLTÜRLER ARASI KAYNAŞMA: Geçmişten günümüze, farklı kültürel ve etnik yapıları barındıran toplulukların barış içinde yaşamalarının sağlanması; KALİTELİ BIR MİMARİ VE FİZİKSEL ÇEVRE: Tarihi yapı mirasının duyarlı bir biçimde restorasyonu ve nitelikli çağdaş mimarinin uygulanmasıyla, uyumlu ve güzel fiziksel mekanların yaratılması; İŞLEVLERİN UYUMU: Yaşama, çalışma, seyahat işlevleri ve sosyal aktivitelerin olabildiğince birbiriyle ilintili olmasının sağlanması; KATILIM: Çoğulcu demokrasilerde; kurum ve kuruluşlar arasındaki dayanışmanın esas olduğu kent yönetimlerinde; gereksiz bürokrasiden arındırma, yardımlaşma ve bilgilendirme ilkelerinin sağlanması; EKONOMİK KALKINMA: kararlı ve aydın yapıdaki tüm yerel yönetimlerin, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kalkınmaya katkı konusunda sorumluluk sahibi olması; S Ü RD ÜRÜLEBİLİR KALKINMA: Yerel yönetimlerce ekonomik kalkınma ile çevrenin korunması ilkeleri arasında uzlaşmanın sağlanması; MAL VE HİZMETLER: Erişilebilir, kapsamlı, kaliteli mal ve hizmet sunumunun yerel yönetimi, özel sektör ya da her ikisinin ortaklığıyla sağlanması; DOĞAL ZENGİNLİKLER VE KAYNAKLAR: Yerel doğal kaynak ve değerlerin; yerel yönetimlerce, akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, beldede yaşayanların yararı gözetilerek, korunması ve idaresi; KİŞİSEL BÜTÜNLÜK: Bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal gelişimine, kişisel refahına yönelik kentsel koşulların oluşturulması; BELEDIYELERARASI İ ŞBİRLİĞİ: Kişilerin yaşadıkları beldenin, beldeler arası ya da uluslararası ilişlerine doğrudan katılma konusunda özgür olmaları ve özendirilmeleri; F İ NANSAL YAPI VE MEKANİZMALAR: Bu deklarasyonda tanımlanan hakların sağlanması için, gerekli mali kaynakları bulma konusunda yerel yönetimlerin yetkili kılınması; EŞİTLİK: Yerel yönetimlerin; tüm bu hakları bütün bireylere cinsiyet, yaş, köken, inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayrım gözetmeden, fiziksel veya zihinsel özürlerine bakılmadan; eşit olarak sunulmasını sağlamakta yükümlü olması .

Yukarıda sıralanan hakların gerçekleşmesi, kentli bireylerin dayanışmasına ve sorumluluk duyan kişiler olarak eşit yükümlülüklerini kabul etmesine ve gerçekleştirmesine bağlıdır.

Sorumluluk ve Avrupalı olmak

Bugün, 9 Mayıs Avrupa Günü’nde; Akdeniz’de, yarısı her anlamda Avrupa ve Avrupalı sayılan, diğer yarısı bireysel olarak Avrupalı sayılan kişilerin yaşadığı, ancak kurumsal ve kentsel olarak Avrupalı olmaktan çok uzak olan, bu bölünmüş adanın kuzeyinde yaşayan her birey, her kentli, yukarıda kısaca değinilen konuları düşünmeli, değerlendirmeli ve sorumluluk taşımaya başlamalıdır.

Ve her yerel yönetim, kendi idari sınırları içinde yaşayan bireylerin, sağlıklı yaşam koşullarına, yüksek düzeyde kentsel yaşam kalitesine ve Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu’nda belirlenen haklarına kavuşabilmesi için gerekli tüm adımları ivedilikle atmalıdır. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletlerin 2015 yılında ortaya koyduğu Yeni Kentsel Gündem ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının her biri, doğrudan ve dolaylı olarak yerel yönetimlerin günlük faaliyetleri ile ilgilidir.

Kentlerimizin, insan sağlığını ve yaşam kalitesini ön planda tutan, kapsayıcı, sürdürülebilir, güvenli, dayanıklı ve yaşanabilir yerleşimler olabilmesi, yerel yönetimlerin başarısına ve merkezi yönetimin bilimsel doğrulara dayalı, çağdaş planlama yaklaşımlarına ve politikalarına bağlıdır. Bireylerin, sadece kimlik ve pasaport düzeyinde Avrupalı olması, (kentsel) yaşam kalitemiz için yeterli değildir. Avrupalı olmak için kentlerimizde, sağlık, kültür ve çevre, eğitim, istihdam, altyapı, vb. tüm alanlarda, yerel değerleri koruyarak, küresel doğrularla ve bilim ışında planlama yapılması elzemdir. Yerleşim alanlarımızı dünyanın en yaşanabilir kentleri seviyesine çıkarabilmek hepimizin sorumluğundadır.