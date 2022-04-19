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DAÜ Kent-Ag’den “Kültürel Miras ve İklim” Raporu

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DAÜ Kent-Ag’den “Kültürel Miras ve İklim” Raporu
DAÜ Kent-Ag’den “Kültürel Miras ve İklim” Raporu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) 18 Nisan 2022 Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü ana teması kapsamında "Kültürel Miras ve İklim" raporu hazırladı. DAÜ KENT – AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Hoşkara, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 

“İklim nedeniyle yerinden edilmiş toplulukların güçlendirilmesi; miras bağlamında afet risk yönetimine yönelik düşük maliyetli müdahaleler; karbon okur-yazarlığı ve adil geçişler konusunda miras ve çevre eğitimleri; iklim uyumuna, ekolojik geçişlere, eşitlik ve adalete dair toplumsal cinsiyet temelli söylemlerin teşvik edilmesi; ve iklim değişikliğinden etkilenen kültürel miras alanlarının sosyo-ekonomik kalkınması, gibi konuları gündeme getirmeyi hedefleyen 18 Nisan 2022 Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü dolayısıyla, DAÜ KENT-AG bilimsel bir rapor hazırladı.

 

18 Nisan 2022 Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü, sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirmek amacıyla iklime dirençli yollar sunmak üzere kültürel mirası koruma araştırmalarının ve uygulamalarının tüm potansiyelini ortaya çıkaran stratejilerin sunulması için zamanında bir imkân yaratırken, aynı zamanda ‘düşük karbonlu geleceklere adil geçişleri’ de savunmaktadır. 18 Nisan 2022 Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü için belirlenen ‘Miras ve İklim’ teması, konuyla ilgili tüm paydaşları; iklim değişikliğini ele alırken, kültürel mirasın bir bilgi kaynağı olarak kullanılabileceği pek çok yolu düşünmeye, göstermeye ve uygulamaya davet etmektedir. 

 

Kıbrıs’ta somut ve somut olmayan mirasın korunmasına yönelik atılacak adımlarda, iklim değişikliği konularının hangi kapsamda ve ne şekilde ele alınması gerektiği konusunda bilimsel uzman görüşlerini içeren rapor ile DAÜ KENT-AG, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yer alan tüm ilgili kurum ve kuruluşları; kültürel mirasın korunması ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri konularının birlikte ele alınmasına yönelik sunulan görüş ve öneriler doğrultusunda, sorumluluk üstlenmeye, adımlar atmaya ve görev almaya davet etmiştir. Kültürel miras ve iklim değişikliği konularında Kuzey Kıbrıs için öneriler içeren rapor, basın yoluyla kamuoyu ile paylaşılırken, KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yanında, Gazimağusa Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi, Lefke Belediyesi ve çeşitli Sivil Toplum Örgütleri’ne de iletilmiştir.”

 

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