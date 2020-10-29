DAÜ KENT-AG’nin akademik dergisinin ilk sayısı yayınlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG) tarafından hazırlanan “Journal of Urban Research and Development (Kentsel Araştırma ve Geliştirme Dergisi) - JURD” başlıklı akademik derginin ilk sayısı yayınlandı. Uluslararası ve multidisipliner bir hakemli akademik dergi olan JURD, DAÜ KENT-AG adına DAÜ Yayınları tarafından basılıyor. Geçmişte, günümüzde ve gelecekte şehirler ve kentsel gelişimle ilgili endişeleri geniş bir bilim dalı yelpazesi üzerinden inceleyen akademik makalelere yer veren JURD, hem nicel hem de nitel araştırmaları kabul ediyor. JURD; modern, karşılaştırmalı kentsel perspektifler ve durum çalışmaları üzerine çalışan akademisyenlerin katkılarını bekliyor.

Konuya ilişkin DAÜ KENT-AG’nin sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda, “Kentsel Araştırma ve Geliştirme Dergisi JURD’un ilk sayısının yayınlandığını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Çevrimiçi – açık erişim olan dergiye, https://ojs.emu.edu.tr/index.php/jurd linkinden ulaşılabiliyor” denildi.

JURD’un ilk sayısında, aynı zamanda DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri olan, derginin genel yayın yönetmenleri DAÜ KENT-AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ve DAÜ KENT-AG Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naciye Doratlı, yardımcı editörler DAÜ KENT-AG Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Nevter Z. Cömert ve Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay ile DAÜ KENT-AG Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Müge Rıza tarafından kaleme alınan yazıda, “Bu dergide yayınlanacak potansiyel çalışmalar, sürdürülebilir gelişim hedeflerinin gelecekteki başarıları veya başarısızlıkları konusundaki tartışmalara da katkı sağlayacaktır. JURD’un ilk sayısını beğeneceğinizi, ilham verici ve etkin bulacağınızı umuyoruz. Kentsel gelişim ile ilgili konularda bir tartışma ortamı ve platformu oluşturmak için, ilgili tüm araştırmacıları ve akademisyenleri araştırmalarıyla yeni süreli yayınımız JURD’un gelecekteki sayılarına katkıda bulunmaya davet ediyoruz” denildi.