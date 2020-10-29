  • BIST 1.127
  • Altın 499,550
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2078 test, 4 yeni vaka!

DAÜ KENT-AG’nin akademik dergisinin ilk sayısı yayınlandı

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG) tarafından hazırlanan “Journal of Urban Research and Development (Kentsel Araştırma ve Geliştirme Dergisi) - JURD” başlıklı akademik derginin ilk sayısı yayınlandı.
DAÜ KENT-AG’nin akademik dergisinin ilk sayısı yayınlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG) tarafından hazırlanan “Journal of Urban Research and Development (Kentsel Araştırma ve Geliştirme Dergisi) - JURD” başlıklı akademik derginin ilk sayısı yayınlandı. Uluslararası ve multidisipliner bir hakemli akademik dergi olan JURD, DAÜ KENT-AG adına DAÜ Yayınları tarafından basılıyor. Geçmişte, günümüzde ve gelecekte şehirler ve kentsel gelişimle ilgili endişeleri geniş bir bilim dalı yelpazesi üzerinden inceleyen akademik makalelere yer veren JURD, hem nicel hem de nitel araştırmaları kabul ediyor. JURD; modern, karşılaştırmalı kentsel perspektifler ve durum çalışmaları üzerine çalışan akademisyenlerin katkılarını bekliyor.

 

Konuya ilişkin DAÜ KENT-AG’nin sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda, “Kentsel Araştırma ve Geliştirme Dergisi JURD’un ilk sayısının yayınlandığını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Çevrimiçi – açık erişim olan dergiye, https://ojs.emu.edu.tr/index.php/jurd linkinden ulaşılabiliyor” denildi.

 

JURD’un ilk sayısında, aynı zamanda DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri olan, derginin genel yayın yönetmenleri DAÜ KENT-AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ve DAÜ KENT-AG Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naciye Doratlı, yardımcı editörler DAÜ KENT-AG Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Nevter Z. Cömert ve Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay ile DAÜ KENT-AG Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Müge Rıza tarafından kaleme alınan yazıda, “Bu dergide yayınlanacak potansiyel çalışmalar, sürdürülebilir gelişim hedeflerinin gelecekteki başarıları veya başarısızlıkları konusundaki tartışmalara da katkı sağlayacaktır. JURD’un ilk sayısını beğeneceğinizi, ilham verici ve etkin bulacağınızı umuyoruz. Kentsel gelişim ile ilgili konularda bir tartışma ortamı ve platformu oluşturmak için, ilgili tüm araştırmacıları ve akademisyenleri araştırmalarıyla yeni süreli yayınımız JURD’un gelecekteki sayılarına katkıda bulunmaya davet ediyoruz” denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Mimarlık Bölümü Kıbrıs’ta Çağdaş Konut Mimarisinin İzlerinin Sürüleceği Webinar Serisini Başlattı26 Ekim 2020 Pazartesi 14:41
  • DAÜ TSE kalite denetlemelerinden geçti23 Ekim 2020 Cuma 16:43
  • DAÜ Turizm Fakültesi’nden Bir İlk23 Ekim 2020 Cuma 16:14
  • DAÜ TSE Kalite Denetlemelerinden Geçti23 Ekim 2020 Cuma 11:09
  • DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, yeni kitabının gelirini DAÜ öğrenci burs fonuna bağışlayacak22 Ekim 2020 Perşembe 15:15
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı21 Ekim 2020 Çarşamba 14:56
  • DAÜ Muhasebe ve Vergi uygulamaları programı ile Analiz Systems Ltd. arasında iş birliği20 Ekim 2020 Salı 17:15
  • DAÜ Sinema Kulübü Yeni Bir Sosyal Sorumluluk Projesine Daha İmza Attı17 Ekim 2020 Cumartesi 08:53
  • DAÜ, Yrd. Doç. Dr. John Albert Turner için anma töreni gerçekleştirdi16 Ekim 2020 Cuma 17:23
  • DAÜ İç Mimarlık Bölümü Çınarlı İçin 61 Farklı Konukevi Tasarladı15 Ekim 2020 Perşembe 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti