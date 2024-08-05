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DAÜ Kıbrıs Politikalar Merkezi'nden Yrd. Doç. Dr. Devrim Şahin, Rijeka'da düzenlenen uluslararası konferansta iki çalışmasını sundu.

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DAÜ Kıbrıs Politikalar Merkezi'nden Yrd. Doç. Dr. Devrim Şahin, Hırvatistan’ın Rijeka şehrinde düzenlenen “Küresel-Yereli Anlamak: Geçmişleri Hayal Etmek, Gelecekleri Tartışmak” başlıklı konferansta iki çalışmasını sundu
DAÜ Kıbrıs Politikalar Merkezi'nden Yrd. Doç. Dr. Devrim Şahin, Rijeka'da düzenlenen uluslararası konferansta iki çalışmasını sundu.

 

 

DAÜ, HIRVATİSTAN’DA TEMSİL EDİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Politikalar Merkezi (DAÜ-KPM) araştırmacı üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Şahin, Hırvatistan’ın Rijeka şehrinde düzenlenen “Küresel-Yereli Anlamak: Geçmişleri Hayal Etmek, Gelecekleri Tartışmak” başlıklı Uluslararası Konferansa katılarak iki çalışmasını sundu.

 

"İlişkileri Yeniden Düşünmek" başlıklı sunumunda, güç topluluğundan güç dengesine geçişin daha etraflı anlaşılabilmesi için ilişkisel düşünmeyi benimsemenin önemine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Şahin, güç ve kurumsal denge üzerine kurulu determinist yaklaşımların, günümüz jeopolitiğini şekillendiren karmaşık etkileşimleri öngöremediğini savundu.

 

"Kozmopolit Toplum ve Onu Yöneten Fizik Yasaları" başlıklı çalışmasında ise geleneksel siyaset bilimi temellerini sorgulayan Yrd. Doç. Dr. Şahin, sosyal olayların kuantum mekanik ilkeleri ile daha iyi anlaşılabileceğini ifade etti.

 

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