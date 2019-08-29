DAÜ Kıbrıs’ın en iyisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs adasının en iyi üniversitesi olduğunu bir kez daha kanıtladı

Dünya genelindeki üniversiteleri sıralayan Sydney, Avustralya merkezli uniRank tarafından yapılan ve Kıbrıs’taki 43 yükseköğretim kurumunun yer aldığı Kıbrıs Üniversite Sıralaması’nda DAÜ, birinci sırada yer alma başarısını gösterdi. Böylece DAÜ Times Higher Education ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan ShanghaiRankings sıralamalarındaki başarılarının ardından bir başarıya daha imza atmış oldu.

Söz konusu sıralamada Üniversitelerin bizzat kendileri tarafından sunulan verilerden ziyade, bağımsız web bilgi kaynakları tarafından sağlanan geçerli, tarafsız ve etki altında kalmayan web ölçütleri kullanılmış ve en iyi Kıbrıs üniversitelerinin akademik olmayan bir lig tablosu sağlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda uniRank kriterleri doğrultusunda ve kullanılan ölçütler içerisindeki 2019 Kıbrıs Üniversiteler Sıralaması’nda DAÜ lig birinciliğine layık görülmüştür. Listede birinci sıradaki DAÜ’nün ardından Güney Kıbrıs’tan University of Cyprus ikinci, University of Nicosia ise üçüncü olarak yer almıştır.

UniRank Nedir?

Sydney, Avustralya merkezli UniRank, 200 ülkede resmi tanınırlığı olan 13 bin 600’ün üzerinde üniversite ve kolejin değerlendirme ve sıralamasını içeren, dünyanın önde gelen uluslararası yüksek öğrenim rehberi ve araştırma motorudur. UniRank resmi olarak tanınırlığı olan, lisanslı ve akreditasyonlu, resmi olarak onaylanmış en az dört yıllık lisans veya lisansüstü derecesinde diploma verebilecek olan ve dersleri ağırlıklı olarak yüz yüze bir formatta veren yükseköğretim kurumlarını değerlendirmeye almaktadır. UniRank’ın amacı ise web mevcudiyeti ve popülarite, güven/yetki ve kaliteli bağlantı popülaritesi gibi kriterleri göz önünde bulundurarak, üniversite ve kolej gibi eğitim kurumlarını dünya çapında sıralamaktır. İlgili sıralamalar özellikle uluslararası öğrenci ve akademik personelin, yabancı bir ülkede bulunan belirli bir yüksek öğrenim kurumunun ne kadar popüler olduğunu anlamalarında yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Detaylı bilgiye https://www.4icu.org adresinden ulaşılabilmektedir.