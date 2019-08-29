  • BIST 97.129
  • Altın 288,751
  • Dolar 5,8193
  • Euro 6,4373
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

DAÜ Kıbrıs’ın en iyisi

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs adasının en iyi üniversitesi olduğunu bir kez daha kanıtladı
DAÜ Kıbrıs’ın en iyisi

Dünya genelindeki üniversiteleri sıralayan Sydney, Avustralya merkezli uniRank tarafından yapılan ve Kıbrıs’taki 43 yükseköğretim kurumunun yer aldığı Kıbrıs Üniversite Sıralaması’nda DAÜ, birinci sırada yer alma başarısını gösterdi. Böylece DAÜ Times Higher Education ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan ShanghaiRankings sıralamalarındaki başarılarının ardından bir başarıya daha imza atmış oldu.

fb_img_1567051048230.jpg

 

Söz konusu sıralamada Üniversitelerin bizzat kendileri tarafından sunulan verilerden ziyade, bağımsız web bilgi kaynakları tarafından sağlanan geçerli, tarafsız ve etki altında kalmayan web ölçütleri kullanılmış ve en iyi Kıbrıs üniversitelerinin akademik olmayan bir lig tablosu sağlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda uniRank kriterleri doğrultusunda ve kullanılan ölçütler içerisindeki 2019 Kıbrıs Üniversiteler Sıralaması’nda DAÜ lig birinciliğine layık görülmüştür. Listede birinci sıradaki DAÜ’nün ardından Güney Kıbrıs’tan University of Cyprus ikinci, University of Nicosia ise üçüncü olarak yer almıştır.

 

UniRank Nedir?

Sydney, Avustralya merkezli UniRank, 200 ülkede resmi tanınırlığı olan 13 bin 600’ün üzerinde üniversite ve kolejin değerlendirme ve sıralamasını içeren, dünyanın önde gelen uluslararası yüksek öğrenim rehberi ve araştırma motorudur. UniRank resmi olarak tanınırlığı olan, lisanslı ve akreditasyonlu, resmi olarak onaylanmış en az dört yıllık lisans veya lisansüstü derecesinde diploma verebilecek olan ve dersleri ağırlıklı olarak yüz yüze bir formatta veren yükseköğretim kurumlarını değerlendirmeye almaktadır. UniRank’ın amacı ise web mevcudiyeti ve popülarite, güven/yetki ve kaliteli bağlantı popülaritesi gibi kriterleri göz önünde bulundurarak, üniversite ve kolej gibi eğitim kurumlarını dünya çapında sıralamaktır. İlgili sıralamalar özellikle uluslararası öğrenci ve akademik personelin, yabancı bir ülkede bulunan belirli bir yüksek öğrenim kurumunun ne kadar popüler olduğunu anlamalarında yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Detaylı bilgiye https://www.4icu.org adresinden ulaşılabilmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Uluslararası Endüstri Mühendisliği konferansına ev sahipliği yapıyor26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:04
  • DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi dünya çapında eğitim vermeyi sürdürüyor23 Ağustos 2019 Cuma 15:24
  • DAÜ 40. Yılını görkemli konserle taçlandıracak23 Ağustos 2019 Cuma 13:38
  • Dünyaca ünlü şefler DAÜ’de ders verecek22 Ağustos 2019 Perşembe 12:17
  • Doğu Akdeniz Üniversitesi Shanghai listesinde22 Ağustos 2019 Perşembe 10:22
  • DAÜ, Shanghaı Rankıng’e girdi21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:35
  • DAÜ’nün ücretsiz otobüs hizmeti devam ediyor21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:57
  • DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi binasını tamamen kendi öz kaynaklarıyla yapacak20 Ağustos 2019 Salı 16:04
  • DAÜ Lefkoşa Yüksek Lisans Programları Rüstem Kitabevi’nde yürütülecek20 Ağustos 2019 Salı 12:31
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne başvuru kabul ediliyor19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti