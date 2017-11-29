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DAÜ KKTC, Türkiye ve Doğu Akdeniz Bölgesi’ni ABD’de temsil etti

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DAÜ KKTC, Türkiye ve Doğu Akdeniz Bölgesi’ni ABD’de temsil etti
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), ABD’nin Georgia Eyaleti’nde yer alan Savannah şehrinde yapılan ABET Akreditasyonlu Yazılım Mühendisliği Program Başkanları Toplantısı’na davet edildi. 

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen davette; KKTC, Türkiye ve Doğu Akdeniz Bölgesi’ni, bölgede ABET akreditasyonlu tek yazılım mühendisliği programını bünyesinde barındıran DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. H. Işık Aybay temsil etti.

Toplamda 17 program başkanının katıldığı toplantıda, yazılım mühendisliği program müfredatları ve akreditasyon için gereken koşullar görüşüldü. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Aybay, dünyanın önde gelen üniversitelerinin katılımcılarına DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Programı’nın yapısı ve ABET Akreditasyonu için yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Bir sonraki toplantının, 2018 yılının Ekim ayında ABD’nin San Jose şehrinde yapılmasına karar verildi. 

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