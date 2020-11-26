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DAÜ, KKTF Başbakanlık Tenis Kupası’nda Şampiyon

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Tenis Takımı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tenis Federasyonu Başbakanlık Tenis Kupası’nda şampiyon oldu.
DAÜ, KKTF Başbakanlık Tenis Kupası’nda Şampiyon

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Tenis Takımı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tenis Federasyonu Başbakanlık Tenis Kupası’nda şampiyon oldu. Söz konusu turnuva 25 Kasım 2020 Çarşamba günü, KKTC Tenis Federasyonu Kortları’nda, saat 15:00’te gerçekleşti. Turnuvaya KKTC Başbakanlık Müsteşarı Dr. Suat Yeldener, KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve KKTC Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu da katıldı.

 

İlk Seriyi 3-1 Önde Tamamladı

Toplamda 7 maç üzerinden gerçekleşen turnuvada, ilk seride iki erkek ve iki kız olmak üzere dört adet tekler maçı oynandı. Müsabakalarda, DAÜ Tenis Takımı’ndan Mustafa Zorba rakibi Derin Samioğlu’nu 6-1/6-2’lik skorlarla yenerken, DAÜ Tenis Takımı sporcusu Şevki Öksüzoğulları, Remiz Hıdıroğlu’nu 6-2/6-0, DAÜ Tenis Takımı sporcusu Fatma Kayol ise Tansel Şık’ı 6-3/6-0’lık skorlarla yendi. DAÜ Tenis Takımı sporcusu Melis Mevlit, İzlem Civisilli’ye 4-6/1-6 yenildi. Böylece ilk seriyi DAÜ Tenis Takımı 3-1 önde tamamladı.

 

DAÜ Tenis Takımı Kupayı Aldı

İkinci seride çiftler maçları oynandı. Çift erkek ve kız maçlarında, DAÜ Tenis Takımı sporcuları Mustafa Zorba ve Şevki Öksüzoğulları, rakipleri Derin Samioğlu ve Yenal Esenel’i 6-4/6-2 ile mağlup etti. DAÜ Tenis Takımı sporcuları Ecem Açıkel ve Belce Özyiğit’in, oldukça çekişmeli geçen ve “tie-break”e uzanan karşılaşmada, rakipleri Tansel Şık ve Şara Boranhan’a 6-7/7-6 ve 5-10’luk skorlarla yenilmesiyle birlikte, DAÜ Tenis Takımı ikinci seriyi 1-1 tamamladı ve toplamda 4-2’ye ulaşarak KKTF Başbakanlık Kupası’nın sahibi oldu. Müsabakada toplam skor 4’ü bulduğu için, DAÜ Tenis Takımı sporcuları Rasim Ülker ve Belce Özyiğit’in oynayacağı üçüncü karışık çiftler maçının oynanmasına gerek kalmadan DAÜ Tenis Takımı KKTC Başbakanlık Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı.

 

Turnuvada elde edilen şampiyonluğa ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Tenis Takımı Antrenörü Aydın Kayol, “Geçen yıl da bu kupayı biz almıştık. Bu yıl da şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadık. Tüm sporcularımı kutluyorum” diye konuştu

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