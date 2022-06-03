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DAÜ Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

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Merkez’de, kanser danışmanlığı, aşılama ve otizmle ilgili tarama çalışmaları da yapılacak
DAÜ Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde, öğrencilerin birinci sınıftan itibaren  hasta bakarak pratik yapabileceği, aynı zamanda araştırmaların yapılacağı Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi törenle açıldı.

Merkez’in açılışını Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra gerçekleştirdi.

Merkez’de  öğrencilerin hasta bakarak pratik kazanması yanında, kanser danışmanlığı,  aşılama ve otizmle ilgili tarama çalışmaları da yapılacak.

 

-Altuğra

Bakan Altuğra açılış töreninde yaptığı konuşmada, tıp eğitiminde teknoloji ve uygulamaların önemine dikkat çekerek,  öğrenciler için  Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin önemli bir artı olduğunu söyledi.

Altuğra, daha önce hastanede gözlem yapan öğrencilerin artık kendi fakültelerinde bunu gerçekleştirecek olmalarının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Altuğra, Sağlık Bakanlığı ile DAÜ’nün, Kanser Kayıtçılığı Projesi ile Gazimağusa’da DNA laboratuvarı açılması projesinde birlikte çalıştığını, bunun  ortaklaşa çalışmanın en güzel örneklerinden olduğunu söyledi.

Altuğra, toplum sağlığının  daha iyiye götürülmesi için  bundan sonra da  birlikte çalışma temennisinde bulundu.

Bakan Altuğra Merkez’in öğrencilere pratik eğitim yanında  sağlık alanında  araştırma ve çalışma yapacak olmasından duyduğu mutluluğu da dile getirerek, DAÜ Tıp Fakültesi’nin motivasyonu, bakanlığının alt yapı ve imkanlarıyla  daha birçok güzel işe imza atacaklarına inanç belirtti.

 

Özcenk

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk de,  DAÜ’ye böyle bir merkez kanzandırmaktan dolayı başkan ve bir hekim olarak  onur duyduğunu söyledi.

DAÜ’nün KKTC yükseköğretiminin  lokomotifi olduğunu kaydeden Özcenk,  DAÜ’nün halkla iç içe bir  yapısı olduğunu, pandemi sürecindeki çalışmalarında da bunu gösterdiğini belirtti.

DAÜ’nün kaliteli eğitim yanında  ülkeye katma değer  projeler ürettiğini söyleyen Özcenk,  açılan merkezin sağlık hizmetlerine  ulaşımı artıracağını, öğrencilere de pratik imkanı  kazandıracağını sözlerine ekledi.

 

-Hocanın

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da,  Merkez’in açılışını topluma hayırlı bir adımın  başlangıcı olarak niteleyerek,  DAÜ’nün devlet üniversitesi olarak  amacının kaliteli eğitim, araştırma yapmak ve  topluma hizmet olduğunu, bu üç amacın merkezin açılışında birlikte gerçekleştiğini belirtti.

Merkez’in  bir hastane gibi hasta bakmayacağını söyleyen Hocanın,  öğrencilerin ders kapsamında pratik yapacağını, uzman hekim hocaların da araştırma gerçekleştireceğini ifade etti.

 

Gökçora

 DAÜ  Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora da , halka yeni bir hİzmet verecek olmanın  gururnu yaşadığını kaydetti.

Gökçora, Merkez’in,  Tıp Fakültesi’nin misyonuna uygun atılan bir adım olduğunu belirterek, misyonlarının  kaliteli hekim yetiştirme yanında,  toplumun sağlık sorunlarına çözüm üretmek olduğunu söyledi.

 

Güzoğlu

Merkez Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu da,  merkezin açılılışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrenciler ilk yıldan itibaren  hastalar ile buluşabileceği gibi,  multidisipliner  çalışma yapılacağını ifade etti.

Güzoğlu, Merkez’in  DAÜ için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törende, Vakıflar İdaresi’nin Merkez’e bağışı nedeniyle  Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter’e plaket takdim edildi.

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