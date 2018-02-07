DAÜ Korolar Festivali’ne başvurular başladı

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Korolar Festivali 9 – 14 Temmuz 2018 tarihleri arasında, Gazimağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) organizasyonu ile gerçekleştirilecektir.

Festivale başvurular 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren festival web sitesi http://choirsfestival.emu.edu.tr adresinden online olarak başlamış olup, başvurmak isteyen korolar, siteden başvuru formunu doldurup festivale katılabileceklerdir.

İki yılda bir geleneksel olarak gerçekleştirilen Korolar Festivali’ne çocuk, gençlik, yetişkin koroları başvurabilecekler. Bu yılki festivale Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koroları yanında, Türkiye ve Avrupa’dan çok sayıda çoksesli koroların katılması beklenmektedir.

Festival Direktörü Koro Şefi Erkan Dağlı; festivalin bu yıl da büyük bir coşku ile gerçekleştirileceğini, festivalde her akşam koro konserleri yanında, çeşitli konserlerin de verileceğini, atölye ve eğitimlerin yer alacağını belirtti.

Geleneksel hale de getirilerek bir ilke imza atacaklarının müjdesini veren Dağlı, her konser gecesinin Kıbrıs ve Türkiye'den alanında uzman bir müzik insanının anısına düzenleneceğini ifade etti. Şef Erkan Dağlı; bu yıl Kamran Aziz, Cemaliye Kıyıcı, Saip Egüz, Muzaffer Arkan ve Gülsen Çobanoğlu Hoca’nın anılarına konserlerin gerçekleştirileceğinin altını çizdi. Ayrıca bu yıl bir Kıbrıs’tan bir de Türkiye’den besteciye 'Doğu Akdeniz Üniversitesi Koro Müziğine Hizmet Ödülü’nün verileceğini de belirtti.

