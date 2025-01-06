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DAÜ KPM, Türk Havacılık Sanayinin Avrasya Güvenliğindeki Rolünü Tartıştı

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DAÜ Kıbrıs Politikalar Merkezi üyeleri, Manas Forumu’nda Türk Havacılık Sanayinin dönüşümünü ve bölgesel güvenliğe etkilerini ele aldı.
DAÜ KPM, Türk Havacılık Sanayinin Avrasya Güvenliğindeki Rolünü Tartıştı

 

DAÜ KPM TARAFINDAN TÜRK HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYİNİN DÖNÜŞÜMÜNÜN AVRASYA GÜVENLİĞİNDEKİ ROLÜ TARTIŞILDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi Araştırma Üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Şahin ve Yrd. Doç. Dr. Nalan Gelirli İbn Haldun Üniversitesi ev sahipliğinde çevrim içi olarak bu yıl dördüncüsü düzenlenen Manas Forumu’na katılarak Türk Havacılık Savunma Sanayinin dönüşümünün Avrasya güvenliğindeki rolü üzerine sunum gerçekleştirdi. “Avrasya’da Bağlantıların ve İş Birliğinin Güçlendirilmesi” temalı konferansın güvenlik panelinde konuşan Yrd. Doç. Dr. Şahin ve Yrd. Doç. Dr. Gelirli, özellikle günümüzde güvenlik tehditlerinin değişen doğasına vurgu yaparak, çatışmaların artık yalnızca devletlerarası değil, Hizbullah, Husiler ve Irak'taki paramiliter gruplar gibi devlet dışı aktörlerden de kaynaklandığını; bunun uluslararası sistemde çok ciddi bir istikrarsızlık ve kaygı yarattığını ifade etti.

 

Rusya’nın Ukrayna'yı egemen bir devlet olarak değil üzerinde çeşitli projeksiyonların olduğu bir toprak parçası olarak görerek işgal ettiğini hatırlatan Yrd. Doç. Şahin ve Yrd. Doç. Gelirli, bunun yarın eski Sovyet coğrafyasındaki diğer Avrasya ülkelerinin de başına gelebileceğine ve bunun hiçbir güvencesinin bulunmadığına dikkat çekti. Yrd. Doç. Dr. Şahin ve Yrd. Doç. Dr. Gelirli, Türkiye’nin sınırlarının hemen ötesinde çatışmaların yaşandığı uluslararası ortamda, Türk Havacılık Sanayi’deki gelişmelerin Avrasya dahil olmak üzere tüm bölgesel güvenlik için büyük önem taşıdığını belirtti. Ancak bölgesel güvenlik politikalarının iç baskılardan ve bölgesel baskılardan arındırılması gerektiği hakkında uyarılarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Şahin ve Yrd. Doç. Dr. Gelirli, Türkiye’nin bölgesel rolünün iç politikanın bir uzantısı olarak kullanılmaması gerektiği sonucuna vararak sözlerini bitirdiler.

 

 

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