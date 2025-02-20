DAÜ, KTTB’YE KAYITLI KKTC VATANDAŞI DİŞ HEKİMLERİNE KAPILARINI AÇTI

DAÜ, KTTB’YE KAYITLI KKTC VATANDAŞI DİŞ HEKİMLERİNE KLİNİKLERİNİN KAPISINI AÇTI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne (KTTB) yasal kaydı bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı diş hekimlerine, fakülteye bağlı klinikleri kullanma imkânı sunuyor. KKTC vatandaşı diş hekimleri, DAÜ Diş Hekimliği Dekanlığı’na başvurarak kliniklerden yararlanabilecek.

Kalite ve Hasta Memnuniyeti Her Zaman Öncelik

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak yaptığı açıklamada, Aralık 2021'den bu yana klinik hizmeti sunan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Kliniği’nin pandemi döneminde dahi hizmet vermeye devam ettiğini ve sağlık tedbirlerini en üst seviyede tuttuğunu ifade etti. Prof. Dr. Solak, DAÜ Diş Kliniği’nin kalite ve hasta memnuniyetini her zaman öncelik olarak belirlediğini vurgulayarak, yeni iş birlikleri için girişimlerin süreceğini aktardı. DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin dünya standartlarında hizmet sunan bir kurum olma yolunda ilerlediğini belirten Prof. Dr. Solak, DAÜ’nün üst düzey klinik imkânlarını, KTTB’ye üye ve yasal çalışma hakkı bulunan meslektaşlarıyla paylaşmanın, uzman diş hekimlerine de yüksek standartlarda bir çalışma ortamı sunduğunu belirtti. Bu yeni girişimle birlikte daha fazla kişiye hizmet verme imkânı bulduklarını ifade eden Prof. Dr. Solak, halkın gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.

Doğru ve Etkili Tedavi Yöntemleri Belirleniyor

DAÜ Diş Kliniklerinden hizmet almak isteyen kişilere, muayene paketi kapsamında panoramik film çekilerek doğru ve etkili tedavi yöntemleri belirlenecek. Uygulanan tedavi ücretleri ise Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin belirlediği fiyat listesine uygun olacak. Bu uygulama ile topluma daha ekonomik sağlık hizmetleri sunulması amaçlanıyor.

Randevu Almak İçin

DAÜ Diş Kliniklerinden hizmet almak isteyen kişiler, +90 533 824 43 43 veya +90 392 630 32 60 numaralarından randevu alabilirler.