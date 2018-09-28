DAÜ kültür turları düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 21. Oryantasyon Günleri kapsamında üniversiteye kayıt yaptıran yeni öğrenciler ve velileri için çeşitli kültür ve tanıtım turları düzenledi.

Etkinlikler kapsamında yeni gelen öğrenci ve velilerine yönelik düzenlenen şehir turları ile öğrencilerin üniversite ile çevreye uyum sürecinin desteklenmesi hedeflendi. Program kapsamında yeni öğrencilere KKTC’yi ve DAÜ’yü yakından tanıtabilmek amacıyla 21 Eylül 2018 tarihinde Gazimağusa turu, 22 Eylül 2018 tarihinde Lefkoşa ve Girne turu, 23 Eylül 2018 tarihinde ise Karpaz turu gerçekleştirildi.

1,500 Kişi Katıldı

21. Oryantasyon Günleri kapsamında yapılan kültür gezilerine 1,500 civarında öğrenci ve veli katıldı. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı Gazimağusa turunda Namık Kemal Zindanı, Lala Mustafa Paşa Camii, Othello Kalesi, Gazimağusa Suriçi gibi Kıbrıs tarihini ve kültürünü yansıtan yerler ziyaret edildi. 20 otobüs ile yaklaşık 1,000 yeni kayıtlı öğrenci ve velinin katılmış olduğu Lefkoşa-Girne turu kapsamında ise Selimiye Camii, Büyük Han, Bandabulya Çarşısı, Yiğitler Burcu, Ledra Palas, Girne Limanı, Girne Kalesi ve Bellapais Manastırı ziyaret edildi. 17 otobüsün kaldırıldığı ve yaklaşık 850 kişinin katıldığı Karpaz turunda ise Apostolos Andreas Manastırı ve Altın Kumsal ziyaret edilen yerler arasındaydı.