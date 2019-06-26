DAÜ, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü’ne “Umut” oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından çocuklar yararına düzenlenen geleneksel DAÜ kermesinden elde edilen gelir ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü’ne alınan PLUM Cihazları, 25 Haziran 2019 Salı günü, DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler ve Personel İşleri Müdürü Özlem Avcı tarafından Dr. Dilek Birgen’e teslim edildi.

DAÜ Personel İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen “DAÜ İle Umutlara Ortak Ol” projesi, her yıl bir etkinlik düzenleyerek eğitim, sağlık, dezavantajlı gruplar ve çocuklar için fayda sağlayacak. Proje ile üniversite ile toplumun iş birliği içerisinde sosyal dayanışma ve farkındalıkların artırılması hedefleniyor. Söz konusu proje DAÜ’nün değerlere verdiği önemin de büyük bir göstergesi olarak örnek olmaktadır.