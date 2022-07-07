DAÜ Lisans ve Ön Lisans Mezunları Diplomalarına Kavuştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni, 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü, saat 19:00’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda düzenlendi. Törene; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Milletvekilleri, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rektör Yardımcıları, Senato Üyeleri, Öğretim Üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı. Tören DAÜ TV aracılığıyla, ulusal kanallar BRT 2, Kanal T, TV 2020, Kanal Sim ve DAÜ kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden tüm dünyaya canlı olarak yayınlandı.



Mezuniyet töreni Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından mezunlar adına Hukuk Fakültesi birincisi Hüseyin Aran ile İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Birincisi Cemre Orhan’ın konuşmaları ile başladı. Konuşmaların ardından mezunlar sembolik ağaç dikimi gerçekleştirdi.



“Mezun Sayımız 69,000’i Aştı”



Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 1,846 mezunun DAÜ’den ön lisans ve lisans derecelerini alacağını belirterek; 7 farklı uyruktan 308 ön lisans ve 67 farklı uyruktan 1,538 lisans mezununun diploma almaya hak kazandığını aktardı. DAÜ’nün lisansüstü mezunlarıyla birlikte bahar döneminde 2,200’e yakın mezun verdiğini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, böylece üniversitenin bugüne kadar vermiş olduğu toplam mezun sayısının 69,000’i aştığını kaydetti. Prof. Dr. Hocanın, mezunları ve ailelerini tebrik etti.



“Başarıya Ulaşmanın Yolu Sevgiden Geçer”



DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, mezunlar ve ailelerinin gururunu paylaştıklarını belirterek, DAÜ diploması sahibi olmanın ayrıcalıklarını dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar hemen göreceklerini vurguladı. Mezunlara daima öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye devam etme tavsiyesinde bulunan Dr. Özcenk, hayat yolculuğunda sevgiyi yüreklerinden eksik etmemelerini diledi. Hayatın sevgi üzerine kurgulandığını belirten Dr. Özcenk, mezunların tüm isteklerine ulaşmanın yolunun sevgiden geçtiğine şahit olacaklarını ifade etti.



“Geleceğe Emin Adımlarla İlerleyebilecek Eğitimi Aldınız”



YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, kendisinin de 30 yıl önce DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nden yüksek lisans mezunu olduğunu ve mezunlar ile ailelerin mutluluğunu paylaştığını ifade etti. Mezunların DAÜ’de geleceğe emin adımlarla ilerleyebilecek eğitimi aldıklarını vurgulayan Prof. Dr. Avcı, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında olan DAÜ diplomasını taşıdıklarını belirtti. Akademisyenlere emekleri için bir meslektaşları olarak teşekkür eden Prof. Dr. Avcı, tüm mezunları tebrik etti.



“KKTC’ye Uygulanan Ambargolar Eğitimde Uygulanamıyor”



KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC’nin öğrenci adası ve öğrenci dostu kimliğiyle mezunları geleceğe taşımak için büyük bir çaba gösterdiğini vurguladı. KKTC’ye uygulanan ambargoların eğitimde uygulanamadığını, çünkü bilginin her tarafa yayıldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bu küçük toplumda üretilen bilgilerden büyük dünyanın faydalanacağını kaydetti. KKTC’de 21 üniversitede, 100’ün üzerinde ülkeden gelen 100 bin’e yakın öğrencinin öğrenim gördüğünü ve 80’e yakın ülkeden akademisyenlerin bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, bu çeşitliliğin yarattığı havuzdan herkesin faydalanmasını diledi. Bakan Çavuşoğlu tüm mezunlara ve ailelerine sağlık ve mutluluk diledi.



“Tüm Mezunları ve Ailelerini Yürekten Tebrik Ederim”



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm mezunları yürekten tebrik ederek başladığı konuşmasında, KKTC’nin en önemli kurumlarından biri olan ve geçmişi ile başarılarıyla övündükleri DAÜ’den mezun olan gençlerin hayatlarında yeni bir sayfa açtıklarını ifade etti. Mezunlara hayat boyu eğitim ve gelişim tavsiyesinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, tüm engelleri aşmak için cesaretli olmanın önemine işaret etti. Mezunların KKTC’de, memleketlerine ve insanlığa katkı yapmaya hazır olarak eğitim aldıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, mezunların ailelerini de kutladı. Konuşmaların ardından fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları ve ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Sonrasında ise 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunlarına diplomaları verildi. Tören, Öldüren Şampanya grubunun konseri ve Rektör Prof.Dr. Aykut Hocanın ile Rektör Yardımcıları eşliğinde geri sayımın ardından keplerin havaya atılması ile son buldu.