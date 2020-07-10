Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) lisansüstü mezuniyet töreni bugün, online olarak yapıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, saat 14.00’te çevrimiçi (online) olarak yapılan tören, üniversitenin tüm sosyal medya hesaplarından ve DAÜ TV’den yayınlandı.

Törende 358 yüksek lisans ve doktora öğrencisi diplomalarına kavuştu.

DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİ BANTTAN SESLENDİ

Törende Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın banttan DAÜ mezunlarına seslenişleri yer aldı.

Fakülte dekanlarının mesajlarının da yayımlandığı 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni’nde, mezunların resimleri yer aldı ve isimleri tek tek anons edildi.

ÖNLİSANS VE LİSANS MEZUNLARI DİPLOMALARINI YARIN ALACAK

DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Önlisans ve Lisans Mezuniyet Töreni yarın saat 14.00’te yine DAÜ’nün sosyal medya hesapları ve DAÜ TV’den yayınlanacak.

Yarın düzenlenecek DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Önlisans ve Lisans Mezuniyet Töreni ile toplamda 71 farklı ülkeden 2 bin 232 önlisans, lisans ve lisansüstü mezun diplomalarına kavuşmuş olacak.

Böylece DAÜ’nün 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde vereceği mezunlarla mezun sayısı 63 bini geçmiş, mezun verdiği ülke sayısı ise toplamda 120’ye ulaşmış olacak.