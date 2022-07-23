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DAÜ lise öğrencilerine yönelik yaz atölyesi programı düzenleniyor.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından lise öğrencilerine yönelik olarak15-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yaz atölyesi programı düzenleniyor.
DAÜ lise öğrencilerine yönelik yaz atölyesi programı düzenleniyor.

Öğrencilerin yaz döneminde üniversite yaşamının bir parçası olarak akademik
anlamda kendilerini geliştirmeleri ve üniversite tercihleri öncesinde çeşitli
alanlarda bilgi sahibi olmalarına fırsat tanıyacak olan programdaki dersler, DAÜ
öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından verilecek. Öğrenciler, aynı
zamanda kampüs yaşamını ve DAÜ’nün sunduğu olanakları yakından tanıma
imkanı bulacak. Sunulacak tüm dersler, DAÜ lisans öğrencilerine sunulan
mevcut dersler ve konular üzerinden şekillendirilirdi. Öğrenciler, iki hafta
boyunca hafta içi her gün seçtikleri programdaki derslere ve aktivitelere
katılacak. Programı tamamlayan öğrencilere sertifika takdim edilecek. Dersler
ve aktiviteler 10:30 – 15:30 saatleri arasında yapılacak.
Başvurular İçin Son Tarih 12 Ağustos
9’uncu, 10’uncu veya 11’inci sınıfı başarıyla tamamlamış olan tüm Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lise öğrencileri, yaz atölyesi programına kayıt
olabiliyor. Programa kayıt olmak isteyen öğrenciler, 12 Ağustos 2022 Cuma
gününe kadar başvurularını

https://tanitim.emu.edu.tr/tr/lise-yaz-
atolyesi/basvuru-formu

adresinden yapabiliyor. Konuya ilişkin 0533 820 10 40
ve 0533 857 18 51 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabiliyor.

 

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