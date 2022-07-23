DAÜ lise öğrencilerine yönelik yaz atölyesi programı düzenleniyor.

Öğrencilerin yaz döneminde üniversite yaşamının bir parçası olarak akademik

anlamda kendilerini geliştirmeleri ve üniversite tercihleri öncesinde çeşitli

alanlarda bilgi sahibi olmalarına fırsat tanıyacak olan programdaki dersler, DAÜ

öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından verilecek. Öğrenciler, aynı

zamanda kampüs yaşamını ve DAÜ’nün sunduğu olanakları yakından tanıma

imkanı bulacak. Sunulacak tüm dersler, DAÜ lisans öğrencilerine sunulan

mevcut dersler ve konular üzerinden şekillendirilirdi. Öğrenciler, iki hafta

boyunca hafta içi her gün seçtikleri programdaki derslere ve aktivitelere

katılacak. Programı tamamlayan öğrencilere sertifika takdim edilecek. Dersler

ve aktiviteler 10:30 – 15:30 saatleri arasında yapılacak.

Başvurular İçin Son Tarih 12 Ağustos

9’uncu, 10’uncu veya 11’inci sınıfı başarıyla tamamlamış olan tüm Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lise öğrencileri, yaz atölyesi programına kayıt

olabiliyor. Programa kayıt olmak isteyen öğrenciler, 12 Ağustos 2022 Cuma

gününe kadar başvurularını

https://tanitim.emu.edu.tr/tr/lise-yaz-

atolyesi/basvuru-formu

adresinden yapabiliyor. Konuya ilişkin 0533 820 10 40

ve 0533 857 18 51 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabiliyor.