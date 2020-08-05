DAÜ Lübnan için taziye mesajı yayınladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, Lübnan’da yaşanan patlama nedeniyle taziye mesajı yayınladı. DAÜ Rektörlüğü tarafından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“4 Ağustos 2020 Salı günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’un liman bölgesinde meydana gelen büyük patlama, tüm dünyayı olduğu gibi bizleri de derinden sarsmıştır. Onlarca kişinin ölümüne, binlerce kişinin ise yaralanmasına neden olan bu felaketten dolayı büyük bir üzüntü duymaktayız.

Patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diler, Lübnan Halkı’na ve Lübnan Devleti’ne en içten taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi sunarız. Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak tüm Lübnanlı öğrencilerimizin ve tüm Lübnan Halkı’nın acısını paylaşıyoruz. Yaraların bir an önce sarılması ve böyle felaketlerin bir kez daha yaşanmaması en büyük temennimizdir.”