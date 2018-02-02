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DAÜ Makine Mühendisliği Bölümü Elektromobil 2018 Yarışması’nda DAÜ’yü temsil edecek

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DAÜ Makine Mühendisliği Bölümü Elektromobil 2018 Yarışması’nda DAÜ’yü temsil edecek
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendiliği Bölümü tasarladığı “Mediterranean Shark” aracı ile TÜBİTAK tarafından düzenlenen Elektromobil 2018 Yarışması’nda DAÜ’yü temsil edecek.

Efficiency Challenge Electric Vehicle yarışması 6-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) bir tek DAÜ’nün katılacağı söz konusu yarışta “ADA” takımı adı altında “Mediterranean Shark” aracı ile Elektromobil ve Otonom kategorilerinde yarışacak. 

Tamamen DAÜ Bünyesinde Geliştirildi

DAÜ Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı ve Mekatronik Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı tarafından yürütülen “Mediterranean Shark” projesi; yerli ve yabancı lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşuyor. Tasarım, geliştirme ve üretimi tamamıyla DAÜ bünyesinde geliştirilen “Mediterranean Shark” projesi üniversitenin kendi imkanları ve öğrencileri tarafından DAÜ laboratuvarlarda gerçekleştirildi. 
2017 yılı yarışlarında Makine Mühendisliği Bölümü Z-ZERO takımı geliştirdiği  Z-ZERO elektrikli araç ile yarışmaya katılmış ve  performans sıralamasını 74 takımdan 20. olarak tamamlamıştı. Bu proje, mekanik ve elektronik tasarımı, mühendislik çalışması ve yerlilik açısından üstün bulunarak Mekatronik Tasarım ödülüne de layık görülmüştü. 
TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışların  14. yılında, öğrencilerin sürücüsüz araç teknolojileri üzerine çalışmasını teşvik etmek amacıyla “Otonom Araç Kategorisi” başlıklı yeni bir yarış kategorisi oluşturulmuştur. Bu yarış ile birlikte farklı disiplinlerden üniversite öğrencilerinin elektrikli araç teknolojileri yanında otonom özellikler konusunda da teorik ve pratik beceri kazanması amaçlanmaktadır.

KKTC'yi Bir Tek DAÜ Temsil Edecek

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı yaptığı açıklamada bu yıl katılımcı üniversite takımları sayısında geçen yıla göre artış yaşandığını belirterek sayının 86'ya ulaştığını vurguladı. Yarışmada ilk kez  Fas, Kenya, İran, Macaristan ve Pakistan’ndan gelecek olan 6 yeni takım olduğunu da aktararak KKTC’den bir tek DAÜ’nün yarışmada yer alacağının altını çizdi. Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi ve Makine Mühendisliği Bölümü işbirliği ile yürütülen bu yeni projeyle iddialarını artırarak 2018 yarışlarına katılımcı olduklarını ve hedeflerinin tamamen yerli ve yeni bir araç hazırlamak olduğunu da dile getirdi. Bu bağlamda gerekli olan tüm teknolojilerin DAÜ tarafından sağlandığını vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Solyalı,  DAÜ Rektörlüğü’nün büyük bir sinerji içerisinde çalıştığını ve tam destek sunduğunu, takımı adına Rektörlüğe ve bağlı birimlere bu imkanları ve fırsatı sundukları için teşekkürlerini iletti. 
Efficiency Challenge Electric Vehicle her yıl üniversite öğrencilerine yönelik olarak TÜBİTAK tarafından 2005 yılından itibaren gerçekleştirilmektedir. Farklı kategorilerde düzenlenen yarış organizasyonları ile, alternatif enerji ile çalışan araçlarla ilgili yerli üretimin artırılması ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, katılımcıların alternatif enerjilerle ilgili araştırma imkânı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri, deneyim kazanmaları ve bu yolla alternatif enerji kaynaklarının kullanımı konusunda ülke genelinde farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.
Yarışlar kapsamında 10.000’in üzerinde üniversite öğrencisine ulaşılmış olup, konuyla ilgili endüstriyel uygulamaları teşvik edecek ve bu konudaki potansiyeli güçlendirecek bilgi ve tecrübe birikimine sahip genç mühendis ve temel bilimci bir kitle oluşturulmuştur.

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