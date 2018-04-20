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DAÜ Matematik Yarışması’nı 19 Mayıs Türk Maarif Koleji kazandı

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DAÜ Matematik Yarışması’nı 19 Mayıs Türk Maarif Koleji kazandı
DAÜ Matematik Yarışması’nı 19 Mayıs Türk Maarif Koleji kazandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü tarafından düzenlenen “24. Liselerarası Matematik Yarışması”nı 19 Mayıs Türk Maarif Koleji kazandı.

DAÜ’nün Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın katkılarıyla düzenlediği yarışmada ikinciliği Gazimağusa Türk Maarif Koleji ve üçüncülüğü Lefkoşa Türk Maarif Koleji elde etti. Yarışmada dördüncü gelen Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne ‘Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü verildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, yarışma öncesinde konuşan DAÜ Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov yarışmanın tarihçesi ile ilgili bilgi vererek yarışmaya katılan tüm okulları kutladı ve yarışmaya mali destek veren Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’na teşekkür etti. 

Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan da konuşmasında, DAÜ’nün birçok akreditasyon kurumu tarafından yapılan değerlendirmelerde başarılı bulunduğundan söz etti ve yarışmacı ekiplere başarılar diledi. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı ise, 24 yıldır başarılı bir şekilde yarışmayı düzenleyen Matematik Bölümü’ne teşekkür ederek, Matematik Bölümü’nün yaptığı bilimsel çalışmalarla her zaman üniversite genelinde ilk sıralarda yer aldığını söyledi ve yarışmaya katılarak finale kalan tüm okullara başarılar diledi.

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