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DAÜ “Mesleki Eğitimde Gündem” programında Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi tanıtıldı

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DAÜ “Mesleki Eğitimde Gündem” programında Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi tanıtıldı
DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ BTYO) Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Mesleki Eğitimde Gündem" programında bu hafta Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi tanıtıldı.

DAÜ TV yapımcılığında çekilen programda, Okul Müdürü Aktan Erdoğa lise ile ilgili bilgiler paylaşarak, KKTC’de mesleki eğitime verilmesi gereken önemden bahsetti.

Erdoğa, Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi’nin 1957 yılında kurulmuş, ülkenin mesleki eğitimine hizmet eden önemli bir okul olduğunu anlattı. Çocuk Gelişimi, Gıda, El Sanatları, Seramik, Grafik-Fotoğraf-Matbaacılık Bölümleri ile piyasanın ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirme hedefleri ile çalıştıklarına değinen Erdoğa, son zamanlarda rağbet gören bölümlerde okuyan öğrencilerin stajları esnasında bile iş bulabildiklerine değindi. 

Okul hakkında bilgiler verirken Erdoğa, Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi’nin 3 bacakta eğitim verdiğini anlattı. Erdoğa örgün eğitimde (4 yıllık lise) 540 öğrenci, yaygın yetişkin eğitiminde 300 kursiyerin eğitim gördüğünü kaydetti. Bunun dışında çocuk eğitimi ve gelişimi alanının laboratuvarı olarak kabul ettikleri bir kreşleri bulunduğunu dile getiren Erdoğa, söz konusu kreşte 3-4 yaş öğrenciye 7 personelin eğitim ve bakım verdiğini, kreşin bir döner sermaye kapsamında çalıştığını anlattı. 

Erdoğa KKTC’de mesleki eğitimin durumunun son zamanlarda nicel ve nitelik anlamında daha iyiye gittiğini gözlemlediklerini belirtti. Bunun nedenini, son zamanlarda artan kamuoyu baskısı, sosyo-ekonomik nedenler ve işsizlik olduğuna bağlayan Erdoğa, yönlendirmenin de gençlerin kariyer planlaması ve iş bulma yönünden ne denli önemli olduğuna dikkat çekti. Erdoğa, “Ortaokul diplomasına göre öğrencilerin bölümlere yerleştirilmesi iyi bir adımdır. Bilgi ve becerilerine göre yönlendirilmesi esastır ama bizler kayıt döneminde çok zorlanıyoruz.” dedi.

Mesleki Eğitimde Gündem adlı programın söz konusu bölümü 18 Nisan 2017 Salı günü, 19.15 – 20.00 saatleri arasında, BRT 2 kanalında yayınlanacaktır.

 

 

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