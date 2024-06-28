DAÜ Mezuniyet Törenlerine Hazır

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Törenleri için hazırlıklarını tamamladı. Lisansüstü mezuniyet töreni 2 Temmuz'da, ön lisans ve lisans mezuniyet töreni ise 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek

DAÜ MEZUNİYET TÖRENLERİ’NE HAZIR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023 – 2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Törenleri için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl Lisansüstü ile Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Törenleri 2-3 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2023 – 2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde vereceği mezunları ile toplam mezun sayısı 75 bini aşmş olacak.

Lisansüstü Mezuniyet Töreni 2 Temmuz’da

2023 - 2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni 2 Temmuz 2024 Salı günü, saat 16:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek. Törende 300’ü aşkın yüksek lisans ve doktora mezunu diplomalarını alacak.

Mezunlar ve Veliler İçin Mezuniyet Resepsiyonu Gerçekleştirilecek

2023 – 2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet etkinlikleri çerçevesinde 2 Temmuz 2024 Salı günü, saat 19:00’da, DAÜ mezunlarının ve başarılarında payı olan velilerinin de katılacağı Mezuniyet Resepsiyonu düzenlenecek. DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirilecek olan resepsiyona mezunların yanı sıra akademik ve yönetsel personel de katılacak.

Ön Lisans ve Lisans Mezunları Diplomalarını 3 Temmuz’da Alacak

Ön Lisans ve Lisans mezunlarının diplomalarına kavuşacağı Mezuniyet Töreni ise 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü, saat 19:00’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Söz konusu törende ise 1700’ü aşkın mezuna diplomaları takdim edilecek. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak törende, daha sonra mezun öğrenciler adına konuşmalar ve protokol konuşmaları yer alacak. Ardından fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları ve ödülleri protokol tarafından takdim edilecek. Ardından 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunlarına diplomaları verilecek.

Mezuniyet Provaları ve Kortej Yürüyüşü 1 Temmuz’da

Mezuniyet törenlerinin kusursuz geçmesi adına 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü, saat 13:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Lisansüstü Mezuniyet Töreni provası, saat 17:30’da ise DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni provası gerçekleştirilecek.

Öte yandan 2023 – 2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları, mezuniyet provalarının ardından, aynı gün saat 20:00’de cübbelerini giyerek geleneksel mezuniyet yürüyüşü ile Gazimağusa kentine veda edecekler. Öğretim görevlileri, yönetsel personel ve velilerin de katılacağı Mezuniyet Yürüyüşü Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) önünden başlayarak Gazimağusa Kaleiçi’nde sona erecek. Mezunları burada DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay karşılayacak.

Lisansüstü Mezuniyet Töreni 2 Temmuz 2024 Salı günü saat 16:00’da, Ön lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni ise 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 19:00’da BRT 3 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Törenler ayrıca, DAÜ’nün resmi sosyal medya hesapları olan https://www.youtube.com/user/eastmeduniv ve https://www.facebook.com/eastern.med.univ/ ile DAÜ TV sosyal medya hesabından tüm dünyadan canlı olarak izlenebilecek.