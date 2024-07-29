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DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği'nden Sert Tepki: "Deniz Tesislerimizi Koruyacağız!"

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Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Deniz Tesisleri'nin büyük sermaye gruplarına devredileceği iddialarına karşı DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği, üniversitenin haklarını korumak için mücadele edeceklerini belirtti.
DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği'nden Sert Tepki: "Deniz Tesislerimizi Koruyacağız!"

DAÜ MEZUNLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ AÇIKLAMASI

 

 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tek devlet üniversitesi olan ve yüksek öğretimin lokomotifi olarak bilinen Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kullanımındaki bazı gayrimenkullerle ilgili olarak, son günlerde kamuoyunda yer alan Deniz Tesisleri ve çevresindeki arazilerin büyük sermaye gruplarına devredileceği iddiaları, üniversite camiasında ve toplum genelinde ciddi endişelere yol açmıştır. Bu durum, eğitim, spor ve sosyal faaliyetler açısından büyük önem taşıyan bu tesislerin geleceği hakkında belirsizlik yaratmakta ve üniversitemizin haklarının korunması için acil ve kararlı adımlar atılmasını gerektirmektedir.

 

 

DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği olarak, bu iddialara karşı sessiz kalmayacağımızı ve üniversitemizin haklarının korunması için tüm gücümüzle mücadele edeceğimizi kamuoyuna bildirmek isteriz. DAÜ'nün sahip olduğu Deniz Tesisleri, öğrenciler, mezunlar ve çalışanlar için su sporları ve çeşitli sosyal aktiviteler sunan önemli bir tesis olup, üniversitenin eğitim ve spor faaliyetlerinin merkezinde yer almaktadır. Bu tesisler, öğrenciler, mezunlar ve çalışanlar için vazgeçilmez bir konudur ve korunması, eğitim ve kamu yararına hizmet eden bir alan olarak büyük önem taşımaktadır.

 

 

Bu tesislerin korunması hepimizin kırmızı çizgisidir. Üniversitemizin 80 bine yakın mezunu, DAÜ'nün yanındadır ve bu arazilerin herhangi bir şekilde kamu yararı dışında kullanılmasına karşı güçlü bir duruş sergileyecektir. Kamuoyuna ve ilgili makamlara, bu arazilerin üniversitenin kullanımından alınıp başka amaçlar için kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ve bu girişimlere karşı duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Söz konusu arazilerin ve tesislerin kamusal yarar gözetilerek eğitime, bilime ve spora hizmet edecek şekilde korunması, üniversitemizin geleceği ve toplumun genel yararı açısından büyük önem taşımaktadır.

 

 

İlgili makamların, kamu yararını ön planda tutarak kararlar almasını ve üniversitemizin haklarına saygı göstermesini bekliyoruz. Ayrıca, üniversitemizin sınırlarında olan veya kamu yararına olacak başka arazilerin de üniversitemizin kullanımına verilmesini talep ediyoruz. Verilecek araziler üzerinde sürdürülebilir projelerin yapılması şartıyla üniversitemize büyük katkı sağlayacaktır.

 

DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği olarak, üniversitemizin ve öğrencilerimizin haklarını korumak için kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

 

 

DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına,

 

Derviş EKŞİCİ

 

Başkan

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