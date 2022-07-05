  • BIST 2.371,25
  • Altın 961.675
  • Dolar 16.9138
  • Euro 17.3229
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAHalil Falyalı soruşturması tamamlandı

DAÜ Mezunları Geleneksel Fener Alayı Mezuniyet Yürüyüşü'nü Gerçekleştirdi

» »
DAÜ Mezunları Geleneksel Fener Alayı Mezuniyet Yürüyüşü'nü Gerçekleştirdi
DAÜ Mezunları Geleneksel Fener Alayı Mezuniyet Yürüyüşü'nü Gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunları, 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü, saat 20:00’de, geleneksel Fener Alayı Mezuniyet Yürüyüşü’nü gerçekleştirdi. 1,800’e yakın mezun, Mağusa Gelişim Akademisi önünden başlayıp DAÜ Atatürk Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşte mezunlara DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ personeli ve aileler de eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren mezuniyet yürüyüşünün ardından mezunlar DAÜ Atatürk Meydanı’nda toplandı. Coşkulu kalabalık, meydanda mezuniyet kutlamalarına devam etti. Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni 6 Temmuz’da Yapılıyor Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021 – 2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü, saat 19:00’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2021 – 2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde vereceği mezunları ile toplam mezun sayısı 69 bine yaklaşmış olacak. Törende yaklaşık 1,800 mezuna diplomaları takdim edilecek.

him_0545-001.jpg

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Katılacak


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan söz konusu törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de katılacak. Tören, mezun öğrenciler adına gerçekleştirilecek olan konuşmalar ve protokol konuşmaları ile devam edecek. Fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları ile ödülleri protokol tarafından takdim edilecek. Ardından ise 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunlarına diplomaları verilecek. Törenler DAÜ’nün resmi sosyal medya hesapları olan https://www.youtube.com/user/eastmeduniv ve https://www.facebook.com/eastern.med.univ/ ile DAÜ TV sosyal medya hesabından tüm dünyadan canlı olarak izlenebilecek. Öte yandan tören BRT 2, Kanal T, TV 2020 ve Sim TV’den canlı olarak izlenebilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Törenleri 5-6 Temmuz'da Yapılıyor27 Haziran 2022 Pazartesi 14:05
  • DAÜ,ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2018 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi denetimlerinden başarı ile geçti22 Haziran 2022 Çarşamba 11:40
  • DAÜ topluma hizmet uygulamaları dersi’nin roje sunumları etkinliği yapıldı18 Haziran 2022 Cumartesi 10:38
  • DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Sonuçları Açıklandı17 Haziran 2022 Cuma 16:27
  • DAÜ Öğrencileri fahiş Üniversite fiyatlarına isyan etti! "Tepkisiz Kalma Eylemi" yapıldı17 Haziran 2022 Cuma 13:23
  • DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden sosyal sorumluluk projesi04 Haziran 2022 Cumartesi 12:59
  • DAÜ Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı03 Haziran 2022 Cuma 12:30
  • DAÜ’de “Gönülden Eğitim” Kermesi03 Haziran 2022 Cuma 12:07
  • DAÜ’de Uluslararası Hukuk Konferansı01 Haziran 2022 Çarşamba 12:12
  • DAÜ Ev Sahipliğinde Liseler Arası Girişimcilik Yarışması Gerçekleştirildi22 Mart 2022 Salı 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti