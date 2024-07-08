DAÜ mezunları Geleneksel Mezuniyet Yürüyüşü ile kente veda etti!

Yürüyüşte mezunlara DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, Öğretim Üyeleri, yönetsel personel ve mezun aileleri eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren mezuniyet yürüyüşü sırasında Namık Kemal Meydanı’na gelen mezunları İnönü Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu gerçekleştirdiği folklor gösterisi ile karşıladı.

Söz konusu yürüyüş sonunda mezunlar adına DAÜ Mühendislik Fakültesi ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü birincisi Mustapha Taha ile Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü birincisi Aemel İmran birer konuşma gerçekleştirerek son derece mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade etiler. Mezunlar, konuşmalarını “2024 DAÜ mezunları olarak gelecek bizim şekillendirmemiz için var” şeklinde sonlandırdılar.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında tüm mezunlara seslenerek, her bir mezunun ışıl ışıl parladığını ifade etti ve tüm mezunları gönülden tebrik ettiğini vurguladı. DAÜ’de yükseköğrenim görmenin aynı zamanda Gazimağusa gibi tarihi bir kentte yer almak olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kılıç, buranın tarihi ile buluşmanın ve burada anılar biriktirmenin hayat deneyimlerine katkılar sağladığına inandığını vurguladı. DAÜ’nün bilimsel değerler ve eleştirel düşüncenin yer aldığı bir üniversite olma gayretinde olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kılıç, bunun sadece akademik kadronun değil öğrencilerin de görevi olduğunu aktardı. Bir üniversitenin gerçek hedeflerine ulaşması için ortak bir bilinç ve ortak bir gayrete ihtiyaç duyduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, üniversitenin içinde yer aldığı kentin de bunun bir parçası olduğunun altını çizdi. Kent ve Üniversitenin her zaman birlikte hareket etmesi gerektiğine değinen Prof. Dr. Kılıç, birçok tarihi olaya tanıklık yapan Namık Kemal Meydanı’nın bugün DAÜ mezunlarına tanıklık edeceğini vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, tüm mezunları konuşmasının sonunda tebrik etti. Konuşmaların ardından coşkulu kalabalık, DJ performansı eşliğinde çalınan parçalar ile mezuniyet kutlamalarına devam etti.