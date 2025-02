DAÜ Mezunlarını Gururla Uğurladı: 76 Bin Mezuna Ulaşıldı!

DAÜ 2024-2025 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ MEZUNLARI DİPLOMALARINA KAVUŞTU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024 – 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü, Lisans ve Ön Lisans Mezuniyet Töreni 31 Ocak 2025 Cuma günü, saat 10:30’da, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Törene; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Milletvekili ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, yabancı Büyükelçilik mensupları, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, Mağusa Merkez Komutanı Alb. Anıl Yıldız, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyesi Prof. Dr. Remziye Terkan, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ve DAÜ VYK Üyesi Anıl Kaya, Cumhurbaşkanlığı Danışmanları Gökhan Güler ve Mesut Genç, DAÜ VYK Üyeleri Özgür Yuca ve Server Karabacak, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreter Vekili Derviş Ekşici, Senato Üyeleri, Öğretim Üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2024 – 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde verdiği mezunları ile toplam mezun sayısı 76 bine ulaşmış oldu.

Mezunların Senato Üyeleri ve akademisyenler eşliğinde coşkulu bir şekilde salona girişi ile başlayan törende Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından lisansüstü mezunları adına Turizm İşletmeciliği Doktora Programı mezunu Bakiye Yalınç ile lisans ve ön lisans mezunları adına Turizm Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği Bölüm Birincisi Raneem Abdulrazek birer konuşma gerçekleştirdi. Mezunlar, konuşmalarının sonrasında geleneksel sembolik ağaç dikimi gerçekleştirdiler.

“Başarı Sadece Varış Noktası Değil Sürekli Bir Gelişim Yolculuğudur”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuşmasında DAÜ ailesi olarak büyük bir gurur ve heyecan yaşadıklarını belirterek, mezunların başarılarına tanıklık etmenin en büyük mutlulukları olduğunu ifade etti. Her bir mezunun DAÜ ailesinin gurur kaynağı olduğunu ve dünyanın farklı noktalarında başarı hikayeleri yazmaya devam ettiklerini aktaran Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün eğitimdeki 46. yılını gururla kutladığını vurguladı. Mezunlara seslenen Prof. Dr. Kılıç, “Bugün yeni bir başlangıcın işaretidir. Geçmiş yıllar boyunca derslerle, projelerle, dostluk ve deneyimlerle dolu bir yolculuğun içindeydiniz. Bugün sadece birer mezun olarak değil, geleceğe iz bırakacak bireyler olarak buradasınız. DAÜ olarak hedefimiz bilgi ve becerinin yanında sorgulayan, yaratıcı ve çözüm odaklı bireyler olarak yetişmenizi sağlamaktır. Karşılaşacağınız zorluklarda bir DAÜ’lü olduğunuzu unutmayın. Çalışmaktan, öğrenmekten ve kendinizi geliştirmekten vazgeçmeyin. Gelecek bilgiyi doğru kullanabilen teknolojiyi etkin bir şekilde yönlendirebilen bireylerin elinde şekillenecektir. Sizler de DAÜ’nün sizlere sunduğu yetkinlikleri geleceğin dünyasına taşıyacaksınız. Sınırları zorlamaktan çekinmeyin. Gelişen teknolojileri ve yenilikleri takip edin. Başarı, sadece varış noktası değil sürekli bir gelişim yolculuğudur. Risk almaktan korkmayın ve büyük düşünmekten vazgeçmeyin. Geleceği sizler değiştireceksiniz. Şimdi hayallerinizi geliştirme zamanı. Sizlerin başarıları bizlerin en büyük mirasıdır. Sizlere hayat boyu başarılar diliyorum.” dedi.

“Mezuniyet Bir Son Değil, Büyük Bir Başlangıçtır”

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk bugün burada, büyük bir emeğin, azmin ve kararlılığın sonucunu kutlamak için bir araya gelindiğini belirterek, DAÜ’den mezun olmanın sadece bir diploma almak olmadığını; köklü bir ailenin, küresel bir başarının ve köklü bir geleneğin parçası olmak olduğunu da vurguladı.

Dr. Özcenk konuşmasında öğrencilere seslenerek “Mezuniyet, bir son değil, büyük bir başlangıçtır. Hayata artık DAÜ mezunu kimliğiyle adım atıyorsunuz. Bu kimlik, bilgiyle donanmış, özgüvenli, dünya vatandaşı bireyler olduğunuzu gösteren bir nişandır. Nerede olursanız olun, DAÜ’nün sizlere kazandırdığı değerler daima yanınızda olacak. Bu üniversite, sizin yuvanız olmaya devam edecektir. Burada kurduğunuz dostluklar, edindiğiniz bilgiler ve kazandığınız deneyimler size hayat boyu rehber olacak. Unutmayın, DAÜ mezunu olmak bir ayrıcalıktır ve bu ayrıcalık, geleceğinizi şekillendiren en büyük gücünüz olacaktır. Hayallerinizin peşinden cesurca gidin. Karşılaştığınız zorluklardan yılmayın ve her zaman DAÜ ailesinin bir ferdi olduğunuzu hatırlayın. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun.” ifadelerini kullandı.

“Bilim, Yenilik ve Etik Değerlere Olan Bağlılığınız Yolunuzu Aydınlatacaktır”

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konuşmasının başında tüm mezunları yürekten tebrik ettiğini belirterek, mezuniyetlerinin hayırlı ve uğurlu olsun temenni etti. Öğrencilerin burada elde etmiş olduğu başarının sadece onların başarısı olmadığının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, aynı zamanda her zaman yol gösteren akademisyenlerin ve her anlarında yanlarında olan ailelerinin de başarısı olduğunu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında eğitimin bir milletin geleceğini inşa eden en güçlü temel olduğunu aktardı. Mezunların DAÜ gibi köklü bir eğitim kurumundan yalnızca akademik bilgi ile mezun olmadıklarını aynı zamanda hayatı anlamayı, eleştirel düşünmeyi, farklı kültürlerle bir arada bulunmayı ve yaşamayı öğrendiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, alınan eğitimin karşılaşılacak her türlü zorlukta en büyük rehber olacağının altını çizdi. Çavuşoğlu konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulunarak “Bugün diplomalarınızı alarak bir dönemi geride bırakıyor, yeni bir yolculuğa adım atıyorsunuz. Ülkemizin, ülkenizin sizlere çok ihtiyacı var. Bilginizle azminizle, dürüstlüğünüzle ve çalışkanlığınızla topluma katkı sunacağınıza eminim. Sizler geleceğin liderleri, bilim insanları, girişimcileri, sanatçıları olacaksınız. Yolunuzu aydınlatan en önemli şey bilime, yeniliğe ve etik değerlere olan bağlılığınızdır. Hepinizi tekrardan kutluyorum. Başarılarınız daim olsun.” dedi.

“Tüm Mezunlara Başarılar Dilerim”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerçekleştirdiği konuşmasında burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, tüm mezunlara mezuniyetlerinin hayırlı olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Tatar, dünyada farklı bölgelerde çatışmalar devam ederken, KKTC’de alınan değerli eğitim ile hayat yolculuklarına başladıklarını belirterek, tüm mezunlara başarılar diledi. Yaşam boyu eğitimin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, alınan eğitimin kalitesinin yanında mezunlara, iletişim dünyasında, çağdaş uygarlık değerleriyle sürekli değişen ve gelişen teknolojiyi özümsemeleri tavsiyesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar tüm öğrencileri kutlayarak sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları ve ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Tören, lisansüstü mezunlarına diplomaları ve doktora tez danışmanlarına ödüllerinin takdim edilmesi ile devam etti. Ardından lisans ve ön lisans mezunlarına diplomaları takdim edildi. Tören, Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Rektör Yardımcıları eşliğinde geri sayımın ardından keplerin büyük bir coşku içerisinde havaya atılması ile son buldu.