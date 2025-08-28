DAÜ mezunlarının çocuklarına eğitimde büyük destek...

İlgili öğrencinin hem annesi hem de babası DAÜ mezunu ise, indirim oranı %50’ye kadar çıkıyor. Bu uygulama, DAÜ’nün mezunlarına verdiği değerin ve eğitimde aile bağlarını güçlendirme anlayışının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “DAÜ olarak öğrencilerimizi ve mezunlarımızı her zaman önceliğimiz ve aile ferdimiz olarak görüyoruz. Sağladığımız burs imkanlarıyla, eğitim yolculuklarını desteklemeyi ve aileler üzerindeki mali yükü hafifletmeyi amaçlıyoruz. Kuşaktan kuşağa DAÜ’lü olmak, aileler için hem bir gurur kaynağı hem de eğitimde fırsat anlamına gelmekledir. DAÜ olarak, söz konusu eğitim desteği ile mezunlarımızın çocuklarının akademik yolculuğunu güçlendirmeye devam edeceğiz.”