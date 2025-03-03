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DAÜ Mezunu Abubakar Mohammad Saleh, Google’da Program Yöneticisi Oldu

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Abubakar Mohammad Saleh, teknoloji devi Google’ın Silikon Vadisi'ndeki merkezinde Program Yöneticisi olarak kariyerine başarıyla devam ediyor.
DAÜ Mezunu Abubakar Mohammad Saleh, Google’da Program Yöneticisi Oldu

BAŞARILI DAÜ MEZUNU ABUBAKAR MOHAMMAD SALEH, GOOGLE'DA PROGRAM YÖNETİCİSİ OLARAK GÖREV YAPIYOR

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Abubakar Mohammad Saleh, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Google’ın Silikon Vadisi'ndeki merkezinde Program Yöneticisi olarak kariyerine başarıyla devam ediyor.

 

“DAÜ, Profesyonel Dünyaya Adım Atarken Bana Önemli Bir Avantaj Sağladı”

DAÜ'deki akademik ve sosyal deneyimlerinin profesyonel yaşamına sağladığı katkılardan övgüyle bahseden Saleh, üniversitenin akademik başarısının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikleriyle de kendisini geleceğe hazırladığını ifade etti.

 

Saleh yaptığı açıklamada "Akademik dünyadan profesyonel hayata geçiş zorlu bir süreç olabilir ancak DAÜ'deki akademik zenginlik ve sosyal fırsatlar, profesyonel dünyaya adım atarken bana önemli bir avantaj sağladı. Bu avantaj sayesinde sorunlarla başa çıkma, farklı bireylerden oluşan ekipleri yönetme ve kurumsal bir ortamda başarıyla çalışabilme gibi yetenekler kazandım. Şu anda Google’daki görevimde bu becerilerimin önemini her gün yeniden fark ediyorum." dedi.

 

Google’ın Silikon Vadisi'ndeki merkezinde çalışan Saleh, mezuniyetinin ardından edindiği tecrübelerle dünya çapında başarılı bir kariyer sürdürerek DAÜ’nün adını uluslararası alanda başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

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